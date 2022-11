Game changer: Prva velika gaming / web3 & metaverse konferencija u Hrvatskoj

U svijetu postoji više od 3 milijarde igrača s tendencijom rasta, što čini više od 35% svjetske populacije. Gaming industrija ostvaruje prihod od 200mld eura na razini godine. Gdje je tu Hrvatska i kako iskoristiti razvojnu priliku koju donosi ovaj globalni val, tema je prve poslovne gaming konferencije Game changer.

Game changer konferencija održat će se 1. prosinca 2022. u zagrebačkom Z Centru u CineStar kinu. Preko 80 stručnjaka iz različitih područja dat će svoje viđenje razvojnih potencijala koje nosi gaming industrija. Regionalni lideri podijelit će najvažnije globalne trendove. Razgovarat će se o krizi na kripto sceni, vraća li se priča o metaverzumu budućnosti u gaming nakon smanjenja obima projekta u tvrtki Meta, kakvi su NFT trendovi, kakvo izgleda gaming budućnost, i još mnogo toga u panelima i prezentacijama u 5 dvorana.

Gosti predavači dolaze iz najuglednijih tvrtki, Infobip i Rimac podijelit će s nama priču o tome kako izgraditi tvrtku od nule do milijarde, regionalna gaming dev tvrtka Nanobit objasnit će nam otkud svi prihodi od igara, a je li esport sport ili ne, predstavit će Damir Martin i Zlatko Mateša.

Game changer prva je gaming konferencija u regiji. Iz kuta gaminga, pokriva development, web 3, eCommerce next level, animaciju i digital dizajn, AI i big data, cyber security kao i mnoge druge teme. Sve to uz veliki lounge prostor, all day long matinee casual networking, uz nastupe DJ zvijezda.

Bug, kao medijski partner Game changer konferencije, u suradnji s organizatorom daruje 10 besplatnih ulaznica za Game changer konferenciju najbržim čitateljima. Promo kod za besplatno preuzimanje ulaznice pronaći ćete na stranici Kuponi za članove. Da biste preuzeli vaš kod, morate biti naš član, tj. morate biti registrirani i prijavljeni na Bug.hr portalu. Registracija je besplatna! Nakon što se promo kod iskoristi 10 puta, više neće biti moguće preuzeti besplatnu ulaznicu.