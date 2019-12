Huawei predstavio Mobile Services ekosustav na .debug konferenciji

Huawei je na današnjoj .debug konferenciji predstavio svoj Mobile Services ekosustav koji krajnjim korisnicima osigurava pametnije, brže i bolje okruženje, a za developere je osigurano ugodnije korištenje cloud usluga i aplikacija. Justyna Jaworska, voditeljica Mobile Cloud Services Business odjela u Huaweiju, tim je povodom održala keynote predavanje „A New World for Your App“ u zagrebačkom Algebra LAB-u.

HMS (Huawei Mobile Services) uključuje razne aplikacije, među kojima je i App Gallery, trgovina aplikacijama koja opslužuje više od 390 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, a godišnje bilježi preko 180 milijardi skidanja aplikacija. Korisnicima je trenutno dostupno više od 11 tisuća već poznatih aplikacija, a njihov broj u konstantnom je porastu. Inicijalne reakcije korisnika izrazito su pozitivne, na raspolaganju su im već i lokalno poznate aplikacije, a očekuje se da će kroz mjesec dana u trgovini biti top 100 aplikacija koje Hrvati koriste.

Već dostupne najpopularnije aplikacije

„Naš lokalni tim naporno radi na ekspanziji dostupnih aplikacija, a njihov broj kontinuirano raste. Posebnu pozornost stavljamo na lokalne aplikacije, a sa zadovoljstvom možemo reći da su u App Galleryju već prisutne ili će uskoro postati dostupne aplikacije poput A1, Hrvatskog Telekoma, Tele2, Optima telekoma, Iskona, kao i medijske aplikacije 24sata, Večernji list, Jutarnji, Dnevnik, RTL, Njuškalo. Odgovor tržišta je dobar, a vlasnici aplikacija razumiju nužnost i pogodnost rada sa Huawei Mobile Servicesom", izjavili su iz ureda Huawei Hrvatska.

Osim sve popularnijeg App Galleryja, korisnicima je na raspolaganju i Huawei Browser s preko 200 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, od čega ih je oko 2,8 milijuna u Europi. Aplikacija brine o sigurnosti na internetskom prostoru, na jednom mjestu nudi jednostavan pristup svim servisima, a broj aktivnih korisnika raste po prosječnoj stopi iznad 100%.

Nadolazeći Huawei Assistant na jednom će mjestu omogućiti korisnicima lakše korištenje i brzi pristup ostalim aplikacijama kako bi korisnici još lakše iskoristili pune mogućnosti svojih pametnih telefona. S druge strane, Huawei Themes daje mogućnosti prilagodbe korisničkih sučelja prema vlastitim preferencijama. Aplikaciju trenutno koristi preko 70 milijuna korisnika, a broj korisnika koji kroz aplikaciju kupuju razne teme u 2018. godini porastao je za 172 %. Korisnicima su na raspolaganju razne teme, a Huawei će kroz suradnju s lokalnim umjetnicima, akademijama, muzejima i galerijama nastojati ponuditi još više lokalno orijentiranih tema.

Prema posljednjim podacima, HMS zajedno s Huaweijevim aplikacijama i uslugama trećih proizvođača tvori HMS ekosustav za 570 milijuna Huaweijevih korisnika širom svijeta s 1,01 milijuna registriranih programera. Kako bi ohrabrio programere da svoje aplikacije objave na HMS platformi, Huawei je povećao ulaganja na milijardu dolara u okviru razvojnog programa nazvanog “Shining Star”, zahvaljujući kojem će korisnicima uskoro na raspolaganju biti još veći broj aplikacija.