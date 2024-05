Infobip najavljuje keynote Izabela Jelenića na .debugu 2024

Ovogodišnje izdanje .debuga donosi vam i keynote predavanje jednog od ključnih ljudi prvog domaćeg jednoroga, koji će nam otkriti neke nepoznate detalje o poslovnom putu od Vodnjana do globalne scene

Za ovogodišnji .debug, koji će se 6. i 7. lipnja održati u Laubi i na Algebrinom kampusu u Zagrebu, već smo vam predstavili nikad bogatiji program, inspirativne govornike te jedinstvenu priliku za networking velike regionalne IT zajednice, uključujući i poslodavce i programere. Na najvećoj developerskoj konferenciji u Hrvatskoj tijekom dva dana održat će se ukupno 100 predavanja, koja će ujedno biti i snimana te postprodukcijski obrađena, kako bi svi koji kupe ulaznice mogli pogledati baš sve točke programa.

Od startupa do jednoroga

Danas najavljujemo keynote jednog od suosnivača Infobipa, Izabela Jelenića. Iako Infobipova priča od istarskog gradića do Silicijske doline zvuči kao vožnja autocestom, put do uspjeha nije bio tako lagan. Glavni tehnički direktor Infobipa u svojem će keynote predavanju ispričati priču o naučenim lekcijama – kako su od malog startupa iz Vodnjana prerasli u globalnu kompaniju koja zapošljava oko 3.400 ljudi i posluje na šest kontinenata. Od početnog snalaženja sa zapošljavanjem prvih inženjera do tvrtke koja je postala globalni lider unutar vlastite industrije, ne propustite čuti sva bumpy iskustva prvog hrvatskog tech jednoroga.

"Ne moram ni govoriti o tome koliko nam je u početku bilo teško uvjeriti inženjere da dođu raditi s nama u Istru, tako da smo se snalazili kako smo god znali prije nego smo postali globalna kompanija gdje ljudi žele doći raditi. Event kao što je .debug bi nam u to vrijeme svakako otvorio vrata prema domaćoj IT zajednici te nam pomogao u širenju naše priče i privlačenju talentiranih kadrova. Stoga nam je izuzetno drago biti dijelom ove konferencije i nadam se da će naše iskustvo pomoći developerima i startupovima u ostvarenju njihovih poslovnih ideja", kazao je Izabel Jelenić, suosnivač i CTO Infobipa.

Keynote predavanje "Od Vodnjana do svjetskog broja 1 – što smo naučili tijekom 18-godišnje vožnje bumpy roadom" na programu je u petak, 7. lipnja u 10:30 sati, na glavnom stageu .debuga u zagrebačkoj Laubi (track #devslife).

Osigurajte si ulaznicu na vrijeme – to možete učiniti na debug.hr ili u sustavu Entrio.