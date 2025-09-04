Infobip Shift okuplja developersku zajednicu u Zadru

Zadar će još jednom biti epicentar razgovora o modernoj tehnologiji i trendovima u umjetnoj inteligenciji

Developerska konferencija Infobip Shift vraća se u Zadar od 14. do 16. rujna 2025. u dvoranu Krešimira Ćosića na Višnjiku. Tijekom tri dana Zadar će ponovno postati središte svjetske tech zajednice, okupljajući vodeće globalne tvrtke, inovatore i tisuće developera iz cijelog svijeta. Očekuje se više od 5 000 sudionika iz više od 40 zemalja.

Šest paralelnih pozornica i tematski trackovi pokrit će najaktualnije teme današnjice od umjetne inteligencije i razvoja softvera, preko cyber-sigurnosti i vođenja inženjerskih timova, do startup kulture i novih poslovnih modela.

"Umjetna inteligencija sve brže prelazi iz teorije u praksu i postaje pokretač transformacije u gotovo svakoj industriji od financija i maloprodaje do zdravstva. Na Shift konferenciji u Zadru pokazat ćemo kako nova generacija AI tehnologija, poput Agentic AI-a, mijenja način na koji kompanije komuniciraju s korisnicima. Dodatno, organizirat ćemo radionice s partnerima iz vodećih IT firmi u regiji gdje ćemo prezentirati zajedničke korisničke slučajeve", izjavio je Ervin Jagatić, direktor za razvoj umjetne inteligencije u Infobipu.

Stipe Cigić, Global Conference Team Lead, naglašava širinu i raznolikost programa Shifta: “Ove godine donosimo još jači miks od predavanja i radionica do iskustava koja izlaze izvan okvira klasične konferencije. Posebna atrakcija bit će MoneyGram Haas F1 Team simulator i showcar, koji će sudionicima omogućiti da se na trenutak nađu u ulozi vozača trka.”

Poseban šarm Shifta oduvijek je u povratku najtraženijih govornika, pa će i ove godine publiku ponovno inspirirati Kristijan “Kitze” Ristovski, osnivač Sizzyja i dugogodišnji miljenik posjetitelja, zatim Vitaly Friedman, urednik Smashing Magazinea i globalna front-end ikona, te Harry Roberts, međunarodno priznati stručnjak za web performanse i autor CSS Wizardryja.

Uz njih, na pozornicu stižu i nova zvučna imena svjetskog IT-a, tako će Matt Biilmann Christensen (Netlify) predstaviti koncept agentnog iskustva (AX) kao nove paradigme razvoja softvera, Medhat Dawoud (Miro) govorit će o ulozi AI-a u vizualnoj suradnji distribuiranih timova, a Debbie O’Brien (Microsoft) o alatima nove generacije koji mijenjaju svakodnevni rad programera.

Osim inspirativnih predavanja, Startup Tribe stage donosi pitching natjecanja i panele s investitorima, dok će EXPO zona predstaviti najnovija rješenja vodećih globalnih kompanija. Time Shift postaje i važna platforma za mlade tehnološke tvrtke koje traže svoj put do globalnog tržišta.