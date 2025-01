IT konferencija Unlock Rab dolazi u Zagreb

U petak, 7. veljače u Zagrebu će se održati uvodni događaj za četvrto izdanje IT konferencije Unlock Rab, gdje će se moći doznati sve o konferenciji koja spaja tehnologiju, biznis i druženje

Konferencija koja na otoku Rabu spaja tehnologiju, biznis i druženje nakratko će posjetiti i Zagreb. Uvodni događaj, kojim će se IT konferencija Unlock Rab predstaviti publici u Zagrebu, održat će se 7. veljače 2025. godine s početkom u 19:00 sati, u prostoru Wespa Business & Lounge, smještenom u kompleksu Green Gold na adresi Radnička cesta 50.

Panel rasprave

Večer će započeti panel diskusijom pod nazivom "Unlock Rab – Budućnost konferencije i njen značaj za Rab". Sudionici ovog panela bit će Nikola Grgurić, gradonačelnik grada Raba, Ivana Matušan, direktorica Turističke zajednice grada Rab, Katarina Ribarić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab te Mark Čipčić i Marino Dedić, organizatori IT konferencije Unlock Rab. Oni će predstaviti viziju i misiju Unlock Rab konferencije te raspravljati o njenom potencijalnom utjecaju na razvoj otoka Raba.

Nakon toga slijedi druga panel diskusija pod nazivom "Budućnost hrvatske IT industrije – Izazovi i prilike u 2025.". U ovom panelu sudjelovat će Goran Kalanj, CEO tvrtke Serengeti zatim Bojan Radlović, CEO tvrtke Kompare te Petar Kozjak, Country Head of EPAM Systems u Hrvatskoj. Oni će podijeliti svoja razmišljanja o najnovijim trendovima, inovacijama i izazovima s kojima se suočava IT sektor u Hrvatskoj.

Službena voditeljica i moderatorica ovog događaja bit će Maja Ciglenečki. Nakon panel diskusija, sudionici će imati priliku za neformalno druženje uz besplatan catering i piće u Wespa restoranu.

Požurite! Broj mjesta je ograničen – poručuju organizatori. Prijavite se odmah putem linka i postanite dio zajednice koja pomiče granice: Unlock Rab intro event 2025 @ Zagreb