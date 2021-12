Kako hrvatska IT start up scena osvaja svijet saznajte na konferenciji HGK

Hrvatska gospodarska komora organizira konferenciju IT industrija kao pokretač rasta i razvoja, a održat će se u utorak 7. prosinca 2021. Moderator panela bit će Dragan Petric

Hrvatska IT industrija u više je navrata pokazala svoju otpornost na gospodarske krize, a svoju vitalnost dokazuje i u pandemijskim okolnostima. Ubrzana digitalna transformacija gospodarstva i društva u 2020. godini, potvrdila je kako je upravo IT ključna industrija današnjice, koja ne samo da potiče i osigurava razvoj svih drugih gospodarskih grana, već je i generator inovacija i radnih mjesta visoke dodane vrijednosti. Stoga Hrvatska gospodarska komora i ove godine organizira konferenciju IT industrija kao pokretač rasta i razvoja, koja će biti održana u utorak, 7. prosinca, u 10 sati, u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema, Nova ves 17 u Zagrebu.

Na konferenciji će biti predstavljena Analiza hrvatske IT industrije koju Udruženje za informacijske tehnologije HGK sada već tradicionalno priprema s ciljem kvalitetne procjene potreba i potencijala IT sektora prema kategorijama tvrtki i lokalnim specifičnostima. Analiza je ujedno i preduvjet za stvaranje konkretnog i održivog plana razvoja IT industrije u budućnosti.

Poseban fokus bit će stavljen na startup scenu kojoj je u sklopu konferencije posvećen panel Viva Las Vegas: Od lokalne zvijezde do globalnog startup-a. Panel će moderirati urednik časopisa Bug Dragan Petric, a razgovarat će s tvrtkama koje će svoja inovativna rješenja predstaviti na najvećem sajmu potrošačke tehnologije - CES-u u Las Vegasu, u siječnju 2022. Na konferenciji će biti predstavljeni i rezultati pilot ankete o startup okolini u Hrvatskoj koja, između ostalog, otkriva kako su najveći izazovi mladim IT-evcima financiranje, ekonomsko okruženje i nepredvidivost tržišta.

Drugi panel posvećen je prognozama za budućnost sektora u 2022. i 2023. godini, a kao gost predavač pojavit će se i Julian David, potpredsjednik udruge DIGITALEUROPE i direktor udruženja za trgovinu tehnologijom techUK.

Krajnji cilj konferencije je povezati poduzetnike i nadležne institucije kako bi zajedničkim snagama došli do najboljih praksi za podizanje konkurentnosti čitavoga gospodarstva te utvrdili potrebne preduvjete za ostvarenje tog cilja.

Tvrtke okupljene u Udruženju za IT Hrvatske gospodarske komore ističu da bi uvrštenje nove vertikale Digitalno i kreativno društvo unutar Strategije pametne specijalizacije (S3) bilo veliki poticaj za zaokret IT-a od servisne industrije prema industriji proizvoda visoke dodane vrijednosti. Hrvatska treba slijediti primjer ostalih zemalja EU i staviti digitalno društvo i ekonomiju kao jedan od prioriteta S3 strategije te time ubrzati proces digitalne transformacije cijelog gospodarstva. Tu su i snažnije uključivanje privatnog sektora u znanstveno-istraživačke projekte (IRI), kvalitetni nacionalni plan digitalne transformacije te kvalitetan nadzor IT projekata državne uprave.

Organizator konferencije je Hrvatska gospodarska komora uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Konferencija će biti održana u hibridnom obliku, a za sudjelovanje se možete prijaviti OVDJE.