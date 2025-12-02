Konferencija "Manufacturing Innovation as a Driver of the Future" okupila stručnjake u Zagrebu

Na četvrtom izdanju konferencije Manufacturing Innovation as a Driver of the Future okupili su se stručnjaci, inženjeri i znanstvenici koji su raspravljali o digitalnoj transformaciji, održivosti i budućnosti hrvatske industrije.

Bug.hr utorak, 2. prosinca 2025. u 17:55

Četvrto izdanje konferencije "Manufacturing Innovation as a Driver of the Future" održano je 26. i 27. studenoga 2025. u prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, privukavši brojne predstavnike hrvatske proizvodne industrije i akademske zajednice. Dogadjaj, organiziran u suradnji Zavoda za industrijsko inženjerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te Katedre za industrijsko inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, potvrdio je svoj status ključnog godišnjeg okupljanja za raspravu o inovacijama u proizvodnji. Interes za sudjelovanje premašio je očekivanja, s prijavama iz cijele Hrvatske i potrebom za dodatnim mjestima, što ukazuje na rastuću važnost digitalne transformacije u domaćoj industriji.​

Prvi dan: Fokus na hrvatsku proizvodnu industriju

Prvog dana, posvećenog gospodarskom sektoru, sudjelovali su donosioci odluka, direktori proizvodnje i inženjeri iz sektora poput automobilske, metaloprerađivačke, prehrambene, farmaceutske i energetske industrije. Rasprave su se usredotočile na strateške smjerove razvoja, utjecaj globalnih tržišnih promjena te potrebu za digitalnom transformacijom kako bi hrvatske tvrtke zadržale konkurentnost. Program je uključivao predavanja o digitalnim blizancima, optimizaciji procesa i upravljanju ljudskim resursima, uz pauze za networking i ručak, stvarajući dinamičnu atmosferu razmjene ideja.

Drugi dan: Akademski pogled na industrijsko inženjerstvo

Drugi dan bio je namijenjen akademskoj zajednici i istraživačima, s naglaskom na najnovije znanstvene trendove, metodologije za unapređenje procesa i suradnju između fakulteta i industrije. Sudionici su istaknuli važnost povezivanja istraživanja s praktičnim potrebama kako bi se pripremili stručnjaci za izazove suvremene proizvodnje, uključujući Industriju 5.0 i održivost sustava. Program je obuhvatio rasprave o umjetnoj inteligenciji, optimizaciji i digitalizaciji radnog okruženja, potvrđujući ulogu akademije u jačanju inovacija.

Ključne teme i radionice

Kroz deset predavanja i dvije praktične radionice, sudionici su analizirali izazove poput digitalizacije, automatizacije, nedostatka kvalificirane radne snage, održive proizvodnje, robotizacije i primjene lean metodologija. Rasprave su pokazale da hrvatske kompanije ulaze u fazu intenzivnih promjena, s motivacijom za ulaganja u modernizaciju i inovacije, te istaknule ulogu AI-ja u povećanju efikasnosti. Radionice su bile orijentirane na praktične primjene, poput unapređenja poslovne izvrsnosti kroz digitalne alate.

Suradnja i projekt ExCurS

Konferencija je ojačana suradnjom s projektom ExCurS, financiranim Erasmus+ programom u partnerstvu šest institucija iz pet europskih zemalja, usmjerenim na lean, green i digitalnu transformaciju. U okviru projekta predstavljen je inovativni sustav samoocjenjivanja i online platforma za procjenu poslovne zrelosti, koja generira preporuke i module za učenje kako bi tvrtke poboljšale procese i učinkovitost. Ova inicijativa naglasila je važnost međunarodne suradnje za razvoj hrvatske industrije.



