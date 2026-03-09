Festival fantastike i pop kulture ovoga vikenda u Splitu

U Splitu se od 13. do 15. ožujka održava 12. izdanje festivala FantaSTikon, koji na FESB donosi bogat program predavanja, natjecanja i radionica

U Splitu će se od 13. do 15. ožujka održati 12. izdanje festivala fantastike i pop kulture FantaSTikon. Događaj će tradicionalno biti organiziran na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), a posjetiteljima će ponuditi niz posvećenih znanstvenoj fantastici, fantasyju i igraćoj kulturi.

Program FantaSTikona uključuje predavanja i panel rasprave o temama poput razvoja umjetne inteligencije, znanstvenih otkrića i Nobelovih nagrada u medicini i fizici, kao i pregled povijesti hrvatske znanstvene fantastike. Posjetitelji će moći sudjelovati i u panelu „Kava s urednicima“, namijenjenom autorima i svima koji se žele okušati u pisanju.

Organizatori najavljuju i cosplay reviju i natjecanje, igraće turnire, kvizove znanja te igraonicu s velikom kolekcijom društvenih igara. Tijekom festivala održavat će se i radionice za različite uzraste, kao i lov na blago s nizom zagonetki za sudionike.Uz spomenuti programski dio, posjetitelji će moći obići izložbene štandove s knjigama, suvenirima i drugim kolekcionarskim predmetima te sudjelovati u aukciji.

Detaljne informacije o programu i ulaznicama dostupne su na službenoj stranici festivala.