Mate Rimac: Novi razvojno-istraživački centar upošljavat će preko 1000 ljudi

Na najvećoj europskoj developerskoj konferenciji WeAreDevelopers 2018 koja se održava u Beču od 16. do 18. svibnja, nastupio je i hrvatski poduzetnik Mate Rimac, vlasnik tvrtke Rimac Automobili. On je održao predavanje na temu uloge developera u proizvodnji električnog hiperautomobila.

Rimac je na vrlo zanimljiv način predstavio svoj poduzetnički put i probleme na koje je nailazio. Pokušao je prikazati od kojih se sve koraka sastoji proizvodnja električnog sportskog automobila. Veliku ulogu u svemu ima i tim programera koji imaju zadatak sudjelovati u svim dijelovima razvoja, a ponajviše u razvoju sustava autonomne sportske vožnje i machine learning procesa koji ono zahtijeva. Između ostalog spomenuo je i kako machine learning sustava autonomne vožnje prikuplja oko 6 TB podataka svakog sata vožnje, što zahtijeva enormne količine prostor za pohranu podataka i izgradnju mega podatkovnih centara. Također, mnogi uzimaju zdravo za gotovo i investiciju što se tiče licenci korištenja softvera u svrhe razvoja. Pa tako se događa da određeni razvojni inženjeri rade na paketu softveru koji zajedno vrijede gotovo 100 milijuna eura.

Nakon predavanja obavili smo i kratki intervju s Matom Rimcem, u nastavku:

Kako napreduje proizvodnja i prodaja modela C_Two?

Ne borimo se s potražnjom. Glavni izazov nam je proizvesti to što je naručeno. Model C_Two će biti globalno homologiran, mora proći sve globalne testove i certifikate, te stotine razvojnih testova svih njegovih dijelova, budući da je sve za taj model razvijeno isključivo samo za njega – šasija, getribe, inverteri, ovjes, baterija, pogon, elektronika… Apsolutno sve je razvijeno za taj auto, i to je gotovo presedan u autoindustriji. Dakle, izazov je razviti auto do kraja, testirati ga, homologirati i proizvesti u predviđenom vremenskom periodu u 30-40 primjeraka godišnje.

Kako napreduje razvoj sustava autonomne vožnje?

Unatrag posljednje dvije godine oformili smo zaseban tim koji se bavi razvojem sustava autonomne vožnje te prilično investiramo upravo u to. Prototipovi naših vozila prikupljaju podatke i skladište ih u oformljenim podatkovnim centrima, te se navedeni podaci obrađuju putem superračunala. Želja nam je da prva vozila, koja ćemo isporučiti oko 2020. godine, imaju ugrađen osnovni sustav autonomne vožnje. Ipak ovdje se prvenstveno radi o tzv. Driver Coach sustavu kojemu je osnovni zadatak poboljšati iskustvo vožnje sportskih automobila – idealne linije na stazi, točke kočenja i ubrzanja, itd. Kao mala kompanija, ne možemo se boriti sa sustavima standardne autonomne vožnje koje razvija npr. Uber, no možemo biti vodeći u svojoj niši tj. u specifičnim aktivnostima autonomne sportske vožnje. Već sada sklapamo dogovore s velikim proizvođačima upravo u tom smjeru. C_Two se razvija u skladu sa zahtjevima autonomne vožnje 4. razine (Level 4) što je potpuno drugačiji pristup razvoju automobila gdje svaki važan sustav mora imati redundanciju i biti razvijen u skladu sa sigurnosnim procesima.

O kojim proizvođačima je riječ?

Većina proizvođača se bavi problemom autonomne vožnje od točke A do točke B u svim mogućim uvjetima, dok mi opet gledamo svoju tržišnu nišu. Naši klijenti su Renault, Jaguar, Aston Martin, Koenigsegg i mnogi drugi. Trenutačno smo u fazi „previše prilika“ i moramo reći „ne“ za većinu upita koje dobijemo, budući da su nam kapaciteti ograničeni. Aston Martin je projekt na kojem radimo dulje od tri godine i konkretan model će tek sljedeće godine doći na tržište. Razvoj u autoindustriji traje prilično dugo. Započeli smo rad i na drugim projektima koji će svjetlo dana ugledati tek 2023. godine. U ovom trenutku najviše radimo s Renaultom, Jaguarom, Aston Martinom, Koenigseggom, Seatom… A za nekoliko tjedana moći ćemo javno objaviti suradnju i s jednim njemačkim proizvođačem. Projekte koje trenutno radimo idu prema onome što je velikoserijska proizvodnja iz naše perspektive, dok je za velike proizvođače to maloserijska proizvodnja.

Kakvi su dugoročni planovi kompanije Rimac Automobili?

Kao prvo, razvijamo novi razvojno-istraživački centar koji će upošljavati preko 1000 ljudi. U ovom trenutku upošljavamo oko 400 ljudi, što znači da planiramo značajno širenje. Nadalje, planiramo maloserijsku proizvodnju transformirati u velikoserijsku. Veliki izazov nam je i model C_Two staviti na tržište, a za dva tjedna objavljujemo i veliku spomenutu suradnju s njemačkim proizvođačem na kojoj smo radili posljednje tri godine.

Kako to da, unatoč lošim poslovnim uvjetima, niste svoje poslovanje izmjestili iz Hrvatske?

Moram priznati da sam 2014. godine bio na rubu takve odluke, budući da smo živjeli na rubu bankrota. Već je sve bilo dogovoreno s jednom njemačkom pokrajinom koja nas je bila spremna dočekati raširenih ruku. Međutim, tada nam je uletjela ključna investicija (Frank Kanayet Yepes) koja je cijelu stvar spasila i zadržala nas u Hrvatskoj. Svakako bih spomenuo i vjernost poslovnoj ideji članova mog tima koji su unatoč svim problemima odlučili ostati ustrajni do kraja.