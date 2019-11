Najavljujemo keynote predavanja Maje Bilić i Luke Abrusa na .debugu

Nakon otvaranja i uvodnog keynote predavanja koje je već najavio Huawei, drugi dan .debuga započet će keynote sessionom tijekom kojeg ćemo čuti dva predavanja. U petak, 13. prosinca, program će tako otvoriti Maja Bilić, Global Programmatic Ads Lead u Googleu, a odmah nakon nje nastupit će i Luka Abrus, CEO FIVE-a.

Od diplome do Googlea - vodič kroz donošenje odluka o karijeri, naslov je predavanja koje će održati Maja Bilić, čija je karijera započela u Hrvatskoj, a do danas se razvila do Googleovog ureda u New Yorku. Ovako je najavial svoj keynote: "Gdje početi u izgradnji karijere? O čemu razmišljati prilikom odabira poslodavca i pozicije? Koje su bitne lekcije koje sam naučila iz iskustva u Hrvatskoj i inozemstvu - kroz sličnosti i razlike rada u malom IT startupu u Hrvatskoj koji je narasao međunarodno, te rada u Googleu kao masivnoj globalnoj korporaciji pokušat ću vas provesti kroz priču koju bi voljela da je meni netko ispričao prije 10 godina"...

10 pogrešaka koje sam napravio kao mladi IT-jevac, naziv je predavanja koje će uslijediti odmah nakon, a koje će održati Luka Abrus, nekadašnji suradnik Buga, a danas čelni čovjek jedne od najvećih hrvatskih programerskih tvrtki, s uredima - između ostalog - također u New Yorku. Luka je ovako opisao svoje predavanje: "U 20 godina karijere kroz studentske poslove, male startupe, korporacije i vlastite tvrtke imao sam tu ogromnu sreću da mogu mnogo naučiti iz vlastitih grešaka. Ako tek krećete na svoj IT put, možda je ovo prilika da budete nešto manje sretni i skupite iskustvo iz tuđih pogrešaka..."

.debug će se održati 12. i 13 prosinca u zagrebačkom Algebra LAB-u, a ulaznice su već u prodaji. Ima ih ograničen broj (točno 600), pa požurite s nabavkom, putem web-stranice www.debug.hr. Dolazite li u grupi većoj od troje, zatražite količinski popust putem emaila info@debug.hr.