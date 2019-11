Huawei najavljuje keynote na .debugu: A New World for Your App

Huawei, jedan od najvećih proizvođača mobilnih uređaja na svijetu, najavljuje keynote kojeg će ekskluzivno na .debugu održati Justyna Jaworska, Head of Mobile Cloud Services Business u toj kompaniji. Naslov predavanja je A New World for Your App i na programu je odmah po otvaranju konferencije, 12. prosinca, u zagrebačkom Algebra LAB-u.

Huawei Mobile Services (HMS) širi se globalno, nudeći pametniji, brži, bolji i developerima nemjerljivo ugodniji ekosustav s kojim dosežu do 570 milijuna korisnika njihovih uređaja diljem svijeta. Kako i zašto biti pionir u razvijanju aplikacija za HMS, kako i zašto ih plasirati u Huawei AppGallery i kako iskoristiti najbrže rastuću developersku priču – u koju Huawei ulaže dodatnih milijardu dolara - za vlastiti programerski uspjeh, saznat ćemo među prvima u Europi tijekom keynotea jedne od ključnih osoba zadužene za razvoj mobilnih servisa ove kompanije.

Drugog dana održavanja .debuga, Huawei će održati i tehnički detaljnije (i zahtjevnije) predavanje, Introduction to Huawei Mobile Services Core and Quick App Development. Predavač Michal Mokrzycki iz Research and Developmenta u Hauweiju ući u finese HMS-a kroz predstavljanje devet komponenti Huawei Mobile Services (HMS) kita kojima se developerima olakšava put ka integraciji njihovih aplikacija s novom globalnom mobilnom platformom: Account Kit, Location Kit, Drive Kit, Game Service Kit, Map Kit, Push Kit, Analytic Kit, In-App Purchase Kit i Ads Kit. Tijekom predavanja bit će predstavljen i Huawei Quick Apps, čime je zaokružen set nužnih alata namijenjenih brzom, efikasnom i prihodovnom razvoju aplikacija za HMS, uz minute predviđene i za Q&A.

