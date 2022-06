NEM Dubrovnik 2022.: Uloga televizije u doba krize

Jedan od zanimljivijih panela, održanih tijekom trodnevne konferenecije NEW 2022., u Dubrovniku, bio je panel FTA'S Key Role In a Crisis na kojem su se okupili istaknuti decision-makeri: Robert Šveb (generalni direktor HRT-a), Matthias Settele (direktor TV Markíza i član izvršnog odbora, CME), Grégoire Polad (direktor Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe), Natalija Gorščak (potpredsjednica EBU TV Committee), a panel je moderirao Chris Dziadul (glavni urednik East European Analyst, Broadband TV News). Debatirali su o širenju istinitih informacija umjesto lažnih vijesti kao izazovnoj, ali krucijalnoj zadaći televizije u intenzivnim vremenima krize.

„Moramo ulagati u novinarstvo. U utrci da budemo prvi i najbolji, fokusiramo se na pogrešne stvari“, upozorila je Gorščak i dodala kako je istraživanje EBU-a iz 2016. godine The role of public service media in democracy pokazalo da zemlje sa snažnim javnim medijskim servisom imaju i bolje razvijenu demokraciju.”

“Javni servis je ključan igrač na tržištu. Komercijalna televizija bi trebala biti svjesna da će, ako izgube javni televizijski servis, izgubiti i uzor – u pitanju je kohabitacija”, objasnila je.

Grégoire Polad

“Ključna je riječ povjerenje. Ako pogledate statistike u Europskoj uniji, TV i radio izvori su informacija kojima ljudi najviše vjeruju, više od 50%. Daleko ispod njih nalaze se društvene mreže i tražilice. Tijekom pandemije, gledatelji su se masovno vratili televiziji jer znaju da imaju regulirani medij pred sobom. Postoji čvrst argument da s regulacijom dolazi i povjerenje. Vidimo koliko gledatelji to cijene. Najveći je izazov suočavanje s društvenim mrežama koje su zamutile granicu između provjerene i neprovjerene informacije. Kako bi se održalo povjerenje, mediji moraju ravnopravno prikazivati događaje. Nije uvijek jednostavno, ali to je naša zadaća”, objasnio je Grégoire Polad.

Robert Šveb je dodao: „U vrijeme kriza, ljudi se okreću televiziji. To se kristaliziralo tijekom pandemije i rata u Ukrajini, gledanost se povećala. Pokušavamo ostati što objektivniji i profesionalniji.“

Koliko je važno povjerenje?

Zatim je o povjerenju u medije govorila i Kasia Madera, voditeljica na TV kanalu BBC World News, a Q&A The Role of Trust In an Evolving News Landscape je moderirao Zbigniew Pruski (Commercial Director and Branded Services, BBC Studios).

O utjecaju političkih okolnosti na audiovizualnu industriju govorilo se i tijekom prezentacije Stand With Ukrainian Content Industry. Pozornost publike bila je u potpunosti usmjerena na nedavno osnovani Ukraine Content Club. Bila je ovo prilika da se sudionici TV tržišta upoznaju sa zajedničkom inicijativom ukrajinskih i svjetskih medija osnovanom kako bi pomogla ukrajinskoj audiovizualnoj industriji. Predstavnica Kateryna Vyshnevska (Head of Development and Co-Productions, Producer, FILM.UA Group) apelirala je globalnim partnerima da im se pridruže te osvijestila sudionike o važnosti podržavanja kreativne industrije i njezinih djelatnika u Ukrajini.