Održana peta po redu konferencija Algebrinih predavača Trainer Talks

Algebrini predavači okupili su se u subotu na petoj po redu Trainer Talks konferenciji koja na jednom mjestu okuplja stručnjake iz gospodarstva i obrazovanja koji se jednom godišnje u nizu radionica i predavanja posvete temi kvalitete, unaprjeđenja i inovativnih metoda u razvoju nastave.

Ove godine, krovne teme bile su umjetna inteligencija (AI) i novi modeli pristupa obrazovnim metodama, a konferencija je održana na Algebrinom novom kampusu, u prostorima Spark Event Spacea. Kroz Algebrine učionice do danas je prošlo više od 2.000 predavača i stručnjaka iz realnog sektora, a svi su oni zaslužni za podizanje kvalitete nastave i konkurentnosti obrazovnog sustava iz područja digitalnih i kreativnih zanimanja u segmentu visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja.

„Punih dvadeset i pet godina Algebra je usmjerena na jačanje i razvoj vještina potrebnih za snalaženje u sve izazovnijoj i konkurentnijoj areni poslova i karijera, a u tome ključnu ulogu igraju upravo naši predavači – stručnjaci s bogatim iskustvom rada u realnom sektoru. Prilika za napredak ili zaokret u karijeri, bolji, plaćeniji posao ili pak novo područje znanstvenog djelovanja, sve su to trenuci na koje izravan utjecaj imaju Algebrini nastavnici i predavači. U naših 25 godina djelovanja, Algebra je neprestano širila djelokrug poslovanja, iako smo se uvijek držali sfere digitalnog obrazovanja, a upravo iz tog područja bilježimo i najveći interes polaznika, bilo da se radilo o programiranju, bazama podataka, kibernetičkoj sigurnosti, digitalnom marketingu i drugim znanjima koja su brzo primjenjiva u praksi.“ – u uvodnom je govoru rekao doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Algebre.

ALBON: Algebrin model vrednovanja nastavnika

U akademskoj godini 2018./2019. Algebra je prva u Hrvatskoj uvela inovativni sustav ocjenjivanja nastavnika – ALBON: Algebrin model vrednovanja nastavnika. Kriteriji evaluacije predavača i asistenata transparentno su bodovani i prikazani u realnom vremenu, na razini akademske godine, svakom predavaču i asistentu kroz portal za nastavnike i studente Infoeduku. ALBON se temelji na sljedećim kriterijima: objavljeni radovi, kvaliteta ispita, distribucija ocjena na kolegiju, točnost dolaska na nastavu ili unosa bodova i ocjena, rezultati studentske ankete o kolegiju, dodatne aktivnosti u podršci studentima, mentorstvo završnih i diplomskih radova, sudjelovanje u edukaciji nastavnika ili međunarodnoj razmjeni te drugim kriterijima koji su podložni promjenama, a transparentno su objavljeni na početku svake akademske godine.

Anja Raić Škarić, rukovoditeljica Odjela za razvoj i kvalitetu cjeloživotnog obrazovanja istaknula je Algebrinu predanost u privlačenju stručnjaka iz gospodarstva: „Jedina smo institucija u Hrvatskoj koja sustavno, zadnjih 25 godina, radi intenzivno sa stručnjacima iz prakse te ih uvodi u svijet obrazovanja – kako na razini cjeloživotnog i obrazovanja odraslih, tako i na razini visokog obrazovanja. Brinemo se da ih detektiramo kao najbolje u svojoj struci i zainteresiramo za prenošenje znanja, a onda ih dodatno pripremamo i školujemo za podučavanje te pratimo i nagrađujemo njihov napredak kroz vrlo precizne procedure i onboardinge. Uz to, svim predavačima pomažemo u stjecanju nastavnih ili pak znanstveno nastavnih zvanja te pratimo i vrednujemo njihov rad kroz sustave poput ALBON-a, a prosječna ocjena naših nastavnika i predavača koji dolaze iz redova gospodarstva te predaju na cjeloživotnom obrazovanju je 5,6 od maksimalnih 6 bodova.“

AI alati

Pojavom generativnih AI alata poput chat GPT-a dogodila se revolucija u načinu na koji promišljamo i obavljamo svakodnevne aktivnosti. Mnogi su u brzom razvoju umjetne inteligencije vidjeli i potencijalnu prijetnju, dok nemali broj obrazovnog i nastavnog osoblja zazire od njene upotrebe u nastavi.

Umjetna inteligencija za Algebrine profesore i predavače nije bauk, već alat koji poboljšava kvalitetu njihovog učenja i svakodnevnog rada na projektima. Studente se ohrabruje da koriste generativne AI alate na način koji poboljšava kvalitetu njihovog učenja i svakodnevnog rada na projektima. Vedran Dakić, voditelj katedre za operacijske sustave kaže da studentima ne brane korištenje AI alata u nastavi, čak ni na ispitima jer je poznavanje materije ono što je ključno: „Kritičko i racionalno promišljanje ključno je pri korištenju svih alata u nastavi pa je tako slučaj i s generativnim AI alatima kakav je npr. ChatGPT. Oni ne smiju biti sami sebi svrha, na nama je da ih utiliziramo na način koji je optimalan za korištenje u nastavi, a to znanje onda prenesemo i na naše studente, koji moraju provjeravati činjenice do kojih dolaze korištenjem umjetne inteligencije. Za tu provjeru važno je imati temeljno znanje o materiji i sposobnost brzog prepoznavanja pogreški, kako su dokazali i primjeri koje smo danas predstavili, a upravo iz tog razloga studentima čak niti na ispitu AI ne može puno pomoći bez prethodnog učenja i visoke doze osobne odgovornosti prema gradivu kojeg polažu.“

S njime se slaže i Zlatan Morić, voditelj Algebrine katedre za kibernetičku sigurnost: „Umjetna inteligencija obrazovanje će transformirati na najradikalniji, ali vjerojatno i najpozitivniji način do sada koji će pružiti svakom učeniku i učitelju na planetu osobnog asistenta u učenju i podučavanju. Mogućnosti koje AI već danas nudi omogućavaju značajnu uštedu vremena u aspektu asistencije u nastavi, a profesorima olakšavaju pripremu i „fine tuning“ nastavnih materijala. Ipak, ne smijemo zanemariti ni opasnosti koje svaka nova tehnologija nosi, pa tako i ova, a one se očituju kroz korištenje AI-a u negativne svrhe kroz manipulativne tehnike kao što su deepfake i slične.“

Stručni suradnici

Algebra svoje stručnjake pronalazi u nekim od najboljih domaćih i inozemnih kompanija kao što su Infobip, IN2, Ericsson Nikola Tesla, Atlantic Grupa, JGL, Q agency, FOREO, HT, Combis, Repsly i brojne druge. Jedan od njih je i Darko Radišić, dugogodišnji član Uprave najvećeg hrvatskog konditora Kraša i vlasnik tvrtke DRIMAL d.o.o. koji je na Visokom učilištu Algebra nositelj kolegija Međunarodni marketing: „Algebra me privukla kao mjesto koje povezuje teoriju i praksu. Pristalica sam proaktivnog pristupa s jasnom tržišnom orijentacijom koja ne dozvoljava da se "gledamo u ogledalo", već kako je to marketinški guru Philip Kotler pojasnio "gledajmo kroz prozor" i uvijek ćemo nešto novo vidjeti. Algebra je inovativna, s novim kampusom stvoreni su izvrsni uvjeti za rad i razvoj i ako se tome pridodaju svake godine sve brojnije grupe domaćih i stranih studenata, sve to za mene predstavlja "novi prozor" i priliku da učim i da se razvijam. Koristim svoje poslovne kontakte i odlazim sa studentima u posjete različitim kompanijama, nastojim osim stručnim podučiti ih i običnim svakodnevnim stvarima koje su vrlo bitne u formativnim godinama, a veseli me feedback sa zahvalom nakon završetka studija. Zapravo taj social networking možda je i najveća vrijednost ovog posla, bogatiji smo za mnoga poznanstva i prijateljstva s ljudima sa svih strana svijeta.“

Matko Čeme, predavač na programu Razvojni programer mobilnih aplikacija (android developer), ujedno Voditelj podrške i implementacije za "healthcare" rješenja u IN2 grupi osvrnuo se na iskustvo rada u Algebri koje mu je, kako sam tvrdi, proširilo vidike i kompetencije: „Rad u Algebri obogatio me u više segmenata, proširio moje vidike i kompetencije, kao i doprinio zadovoljstvu s onim što radim. Posebno mi je drago kada nekim polaznicima promijenimo život, kao na primjer kada dugotrajno nezaposlene osobe educiramo za programiranje te ih priredimo za tržište rada na kojemu mogu zaraditi iznadprosječnu plaću, kao i kada najmlađe polaznike kroz igru učimo programirati i logički razmišljati kako bi im olakšali rješavanje situacija u budućem životu, a pritom i oni nas predavače obogate svojom svježinom i zanimljivim razmišljanjima.“

Na ovogodišnjoj Trainer Talks konferenciji nagrađeni su i nastavnici koji su na inovativne načine doprinijeli nastavnim procesima i vannastavnim aktivnostima Visokog učilišta Algebra, a među njima su za posebne projekte nagradu dobili Nada Kaurin Knežević s Algebrine Katedre za ekonomiju za provedbu kolegija “Karijera: Timski rad”, zatim Jasmin Redžepagić i Vedran Dakić, s Katedre za operacijske sustave za uspješno lansiranje i vođenje podcasta ThatITShow te Siniša Bogdanović, s Katedre za dizajn za osmišljavanje i provedbu više sezona međunarodnog studentskog natjecanja “International Creative Design Challenge (ICDC)“ koje redovito privlači i pažnju medija.