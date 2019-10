Održana tehnološka konferencija GetiCon: Ambition 4.0

Pod motom Ambition 4.0 u Varaždinu je održana tehnološka konferencija za developere od developera GetiCon okupivši više od 100 sudionika. Stručnjaci iz tvrtke Serengeti i međunarodni poslovni partneri tijekom jednodnevne konferencije predstavili su neke od najatraktivnijih međunarodnih projekata iz visoko tehnoloških proizvodnih industrija, najnovije trendove industrije 4.0 kao i prednosti jedinstvenog Team Extension modela kojim Serengeti poslovnim partnerima osigurava zaokruženu softversku konzultantsku uslugu.

Posebnost ovogodišnje konferencije GetiCon bio je okrugli stol na temu Ambition 4.0 s dr. sc. Ninom Begičević Ređep, izv. prof., dekanicom FOI-ja, Philippom Trinkfassom, voditeljem hardvera i razvoja softvera, BU Perfect Welding iz austrijske tvrtke Fronius i Goranom Kalanjem, izvršnim direktorom tvrtke Serengeti. Zaključeno je da se značajan i održivi gospodarski rast te kompetitivnosti može osigurati samo sinergijom obrazovnih ustanova i poslovnog sektora koja rezultira mladim osobama koje su spremnije za tržište rada.

Goran Kalanj, Nina Begičević Ređep, Philipp Trinkfass

Philipp Trinkfass iz austrijske tvrtke Fronius imao je i zasebno predavanje pod nazivom „Industrial Internet of Things – it is all about communication“ u kojem je govorio o Froniusovom putu prema Industry 4.x te što predstavljaju Smart Factory, Big Data Analysis, Machine Learning i Artificial Intelligence u kontekstu cjelovitog umrežavanja Cloud i On Premise aplikacija za generiranje dodatne vrijednosti. Uspješna suradnja tvrtki Serengeti i Fronius započela je s razvojem aplikacijskog rješenja Interface Designer, a proširila se i na druga poslovna područja.

I austrijska tvrtka KNAPP dugogodišnji je partner tvrtke Serengeti, a na GetiConu su sudjelovali s predavanjem „A practical insight of how intralogistics is part of Industry 4.0“. Manfred Weiss i Andreas G. Hirsch pokazali su kako Industry 4.0 mijenja intralogistiku i koja rješenja nudi tvrtka KNAPP. Također, sudionici predavanja dobili su uvid kako Industry 4.0 utječe na svakodnevni razvoj poslovanja kao i nužnost korištenja odgovarajućeg softvera.

Veći dio programa konferencije GetiCon održali su stručnjaci tvrtke Serengeti. Posebnu pažnju privuklo je predavanje pod nazivom „Odiseja 2020: Od monolita do mikroservisa“ Nebojše Pongračića koji je otkrio mikroservisni svijet i izazove koji dolaze s njim. Pobliže je predstavljen opis quick-start guide za razvoj i organizaciju .NET Core mikroservisa dok je kroz primjere iz prakse objašnjeno na koji način započeti tranziciju iz monolita u mikroservise. Predavanje je uključilo i prijedloge alata koji znatno olakšavaju rad s poznatim mikroservisnim platformama današnjice.

Seregnetijevci Saša Ivičević i Željko Zorko održali su predavanje „Rad u distribuiranim agilnim timovima“ koje se osvrnulo na izazove koje rad s distribuiranim, geografski udaljenim timovima donosi i kako strukturirati distribuirane timove kako bi funkcionirali kao jedna uigrana cjelina. Također, sudionici su dobili odgovore na pitanja Kako graditi povjerenje i prisnost unutar fizički udaljenih grupa ljudi? Kako razviti jedinstvenu kulturu unutar tima, povezujući geografske i kulturološke razlike, a u isto vrijeme ispunjavati projektne ciljeve?

Konferencija GetiCon još je jednom dokazala da postoji veliki interes za ovaj tip tehnološkog događanja okupivši developere, i studente završnih godina tehnoloških studija na jednom mjestu. Na taj se način etablirao kao događaj koji ne donosi samo pregled suvremenih tehnologija već i kao događaj koji nudi odgovore na izazove modernog tržišta te kao mjesto važnih poslovnih susreta na kojem se dogovara suradnja i ostvaruju novi kontakti.