Održani jubilarni 15. IBIS dani

U organizaciji IN2 grupe, u Svetom Martinu na Muri održani su 15. IBIS dani, konferencija za korisnike integriranog bolničkog informacijskog sustava IBIS. Ovogodišnje izdanje okupilo je 230 IT stručnjaka i predstavnika zdravstvenih ustanova iz Hrvatske i regije

U središtu dvodnevne konferencije bio je BIS nove generacije temeljen na najnovijim tehnologijama i razvijen u suradnji s IT stručnjacima koji dubinski poznaju potrebe sektora zdravstva. Tijekom brojnih predavanja, radionica i prezentacija, prikazani su prvi moduli novog softvera koji donosi suvremena, fleksibilna i brza rješenja.

Ivan Gabrić, predsjednik uprave IN2 grupe

„U IN2 grupi fokusirani smo na razvoj tehnoloških rješenja koja stvaraju vrijednost korisnicima i unaprjeđuju ključne sektore društva. Nova generacija našeg softvera rezultat je promišljenog ulaganja u inovacije i tehničku izvrsnost, s ciljem da klijentima omogućimo još pouzdaniju, fleksibilniju i sigurnu digitalnu podršku. Uz 30 godina iskustva, regionalnu prisutnost i podršku globalne CSI grupacije, gradimo rješenja za budućnost. Predvodimo i podržavamo reforme zdravstva prema samoodrživim digitalnim bolnicama”, izjavio je Ivan Gabrić, predsjednik uprave IN2 grupe.

S pomoću prezentacija i demonstracija prikazane su funkcionalnosti novih modula, uključujući modernizirano korisničko sučelje, napredniji način evidencije postupaka i usluga tijekom liječenja pacijenata.

„BIS razvijamo kao novu generaciju bolničkog informacijskog sustava, temeljenog na modernoj mrežnoj arhitekturi, što će u konačnici rezultirati i manjom potrošnjom resursa. Fokus nam je na skalabilnosti, sigurnosti, interoperabilnosti i dugoročnoj održivosti sustava, uz značajno poboljšano korisničko iskustvo, u skladu s najnovijim UX standardima. Posebna vrijednost projekta leži u tome što svaki modul razvijamo u bliskoj suradnji s krajnjim korisnicima testiranjem prototipova i ciljanim radionicama. Time osiguravamo da buduće implementacije doista odgovaraju stvarnim potrebama naših korisnika. Novi BIS gradimo kao sustav koji će se moći razvijati i prilagođavati budućim promjenama u zdravstvu, a postojeći već danas koristi gotovo 40.000 aktivnih korisnika na najvećoj zbirci medicinskih podataka u regiji”, izjavio je Danijel Budaković, izvršni direktor Sektora zdravstva i javne uprave.

Kao i prethodnih godina, IBIS dani nisu bili samo tehnološka konferencija, već i događaj humanitarnog karaktera. U sklopu nagradnog natječaja IN2theHeart, zdravstvene ustanove imale su priliku prijaviti projekt koji unaprjeđuje skrb pacijenata, a najbolji koncept nagrađen je s 12.000 eura.

Nagradu je osvojila Opća bolnica Pula projektom „Osobna iskustva gubitka kose zbog liječenja kemoterapijom”. Video koji su prikazali na IBIS danima vrlo je emocionalno dočarao što onkološki pacijenti prolaze zbog kemoterapije te je senzibilizirao sve prisutne kao i žiri. Opća bolnica Pula uz ovu je podršku bliže cilju nabave sustava za hlađenje vlasišta „hladnih” kapa, koje pomažu usporiti gubitak kose kao posljedicu kemoterapije, a time i svim pacijentima dati dodatnu nadu i podršku u najtežim trenutcima.

Nagradu je preuzela Lara Voto Demarin, djelatnica informatičke službe iz Opće bolnice Pula.

Tom je prigodom Ivica Fedel, dr. med., pomoćnik za kvalitetu pri Upravi Opće bolnice Pula izjavio: „Želio bih zahvaliti IN2 grupi, organizatoru ove hvalevrijedne akcije, kao i cjelokupnom auditoriju koji je prepoznao naš projekt i dodijelio nam ovu nagradu. Osvajanje nagrade uvelike je razveselilo cijelu ekipu koja je radila na izradi videa, kao i bolesnice koje su svojim iskazom na vrlo emotivan način iskazale što je za njih značio gubitak kose kao posljedice liječenja. Kupnja uređaja koji usporava gubitak kose projekt je Istarske Županije u suradnji s OB Pula, a ovom nagradom osigurat ćemo i dodatne količine potrebnog potrošnog materijala (kapa, rukavica i nogavica) za potrebe onkoloških bolesnika. To je značajan iskorak u liječenju onkoloških bolesnika čija je bolest već sama po sebi teška, a nuspojave liječenja dodatno otežavaju oporavak bolesnika. U svoje ime, kao i uime OB Pula i svih naših bolesnika, još jednom želim zahvaliti svima koji su doprinijeli realizaciji našeg projekta, kao i svim sudionicima konferencije koji su nas izabrali.”