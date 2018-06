Održani OpenSource Daysi u Zagrebu

Treća konferencija OpenSource Days održana je u Zagrebu, u organizaciji Algebre (u novootvorenom Algebra LAB-u) i uz podršku sponzora – tvrtki Red Hat, Veracomp i Nimium. Stručnjaci vodećih hrvatskih i globalnih tvrtki, poput Red Hata, Oraclea, Microsofta, EnterpriseDB-a, Nimiuma, Ericssona Nikole Tesle i APIS IT-a, posjetitelje su upoznali s aktualnim trendovima na području razvoja rješenja otvorenog koda s posebnim naglaskom na stvarnu primjenu i implementaciju u poslovnim sustavima.

"Algebra ove godine obilježava 20 godina rada – u tom smo razdoblju izrasli od ideje do najvećeg privatnog obrazovnog sustava u regiji. Zanimljivo je da edukaciju u području open source tehnologija nudimo od samih početaka, a naš aktualni status najvećeg obrazovnog partnera Red Hata u Hrvatskoj dodatno potvrđuje interes kako IT stručnjaka tako i hrvatskih tvrtki za primjenom tehnologija otvorenog koda. Proširenje naše suradnje s Red Hatom, koje smo najavili prošle godine, sada hrvatskim IT stručnjacima omogućava da ovdje polože mnoge certifikacijske ispite zbog kojih su ranije morali ići u inozemstvo, a to je tek dio naših nastojanja da svake godine tržištu ponudimo nešto novo, uključujući i ovaj segment edukacije", naglasio je, otvarajući konferenciju, Tomislav Dominković, predsjednik uprave Algebre.

Plenarno predavanje (keynote) nakon otvaranja konferencije održao je Sanjoy Bhose (Red Hat), s temom aktualnog pregleda tehnologije iz perspektive Red Hata. Marko Bencek (Algebra) govorio je o multi tenant cloud poslovnim aplikacijama i sinergiji automatizacije, problemima koji se javljaju i mogućim rješenjima. Konferenciji OpenSource Days se, kroz gostovanje svojeg stručnjaka Davida Delabasseeja, odlučio priključiti i Oracle; tema njegova predavanja bila je posebno atraktivna (Fn Project) jer se radi o novom projektu otvorenog koda za izradu sofisticiranih višejezičnih aplikacija u trenutku kada je Oracle odlučio većinu alata vezanih uz razvoj aplikacija u Javi otvoriti prema open source zajednici. Tomislav Tipurić (Microsoft) govorio je o mogućnostima primjene open source kontejnerske tehnologije na Azureu uz pomoć Kubernetesa.

Ivan Brkić (Nimium) i Dinko Jakovljević (Ericsson Nikola Tesla) predavanje su posvetili Zabbixu, sustavu za upravljanje mrežom, te su pokazali kako je ovaj sustav u praksi postao jedan od glavnih elemenata Ericssonovog projekta "Management of IT Operations". Andrzej Kowalczyk (Senior Solution Architect, Red Hat) publici je pokazao zašto i kako migrirati aplikacije na Red Hatov JBoss EAP, kako započeti, koji se alati nude i kakva su iskustva iz prakse. Na konferenciji OpenSource Days ove godine s predavanjem prvi puta je sudjelovao i EnterpriseDB, u čije ime je nastupio Ossi Karjalainen s temom implementiranja EnterpriseDB "kontejnera" za Postgress baze podataka. APIS IT na predavanju stručnjaka te tvrtke pokazao je kako su uspjeli pouzdano i brzo distribuirati aplikacije koje koriste različite tehnologije (Node.js, Java, .Net) uporabom OpenShifta.

Tijekom drugog konferencijskog dana, Marko Bencek (Algebra), predavač s dugogodišnjim iskustvom na Red Hat pripremnim seminarima za certifikaciju, održao je dvije stručne tehničke hands-on radionice, o osnovama Ansiblea (jednostavne i popularne platforme za IT automatizaciju) i osnovama Dockera (platforme za "kontejnere" koja omogućava timovima da maksimalno olakšavaju razvoj, isporuku i pokretanje aplikacija). Marko Bencek jedan je od vrhunskih Algebrinih predavača s područja tehnologija otvorenog koda i jedan od najbolje ocijenjenih predavača na prethodnim izdanjima konferencije.