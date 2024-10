Održano treće izdanje The Geek Gatheringa: Dva dana učenja, inovacija i tech trendova

The Geek Gathering, jedno od najvećih IT okupljanja u Osijeku i regiji, održano je 3. i 4. listopada s najvećim uspjehom do sada, okupivši preko 500 stručnjaka iz Hrvatske i regije

Ovogodišnje izdanje The Geek Gathering konferencije, jedno od najvažnijih IT okupljanja u Osijeku i regiji, okupilo je prošloga tjedna više od 500 stručnjaka iz cijele Hrvatske i regije, pružajući platformu za razmjenu znanja, ideja i iskustava, ali i jedinstvene prilike za umrežavanje.

The Geek Gathering 2024. donio je zanimljiv program, a središnje mjesto zauzelo je predavanje Mislava Malenice, osnivača Mindsmithsa, koji je otvorio konferenciju keynote predavanjem pod nazivom "AI is yesterday: if ambitious, start here". Uz Malenicu, više od 30 vrhunskih predavača na četiri pozornice obuhvatilo je širok spektar tema – od umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti do dizajna i programiranja.

Sudionici su imali priliku slušati istaknuta imena hrvatske IT scene poput Ivana Runje (Hrvatski Telekom), Miroslava Štampara (Intel 471), Martina Morave (Devōt), Bojana Alikavazovića (INFIGO IS), Vjerana Vlahovića (Netgen), Mirne Horvat (Leapwise), Željka Rumenjaka (Mink Inc.) i mnogih drugih.

Posebna pažnja posvećena je umrežavanju kroz neformalne aktivnosti i događaje, omogućujući sudionicima da stvaraju nove kontakte i istražuju mogućnosti suradnje u opuštenom, ali dinamičnom okruženju.

Ove godine, konferencija je bila obogaćena s dva uzbudljiva dodatka: STEM radionicom za djecu, čime je proširila utjecaj na mlađe generacije, te ekskluzivnom projekcijom filma "Joker: Foile de Luxe", koja je oduševila sudionike i unijela dašak filmske umjetnosti u tehnološko okruženje.

S obzirom na nevjerojatan uspjeh ovogodišnjeg izdanja, The Geek Gathering nastavlja biti ključan događaj za IT zajednicu u Osijeku i šire, potvrđujući rastuću potrebu za edukativnim i umrežavajućim platformama u ovom sektoru.

Dva dana ispunjena učenjem, razmjenom znanja, upijanjem najnovijih trendova, stvaranjem vrijednih kontakata i novih poslovnih veza – sve to je donio The Geek Gathering, događaj koji mijenja IT scenu u regiji.