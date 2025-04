Okupljanje stručnjaka za Microsoft Dynamics 365 i Power Platform

Treće izdanje jednog od vodećih svjetskih događaja za sve Dynamics 365 and Power Platform profesionalce

Dynamics Minds konferencija, održat će se od 26. do 28. svibnja 2025. u slovenskom Portorožu. Okupit će više od 1,000 članova globalne zajednice koja oblikuje budućnost poslovnih aplikacija, s fokusom na Microsoft Dynamics 365 i Power Platform rješenja. Program je osmišljen za dijeljenje znanja i uključivat će više od 200 predavanja i panela na kojima će sudjelovati najutjecajniji svjetski stručnjaci.

Konferencija nudi impresivnu postavu govornika – ovogodišnje izdanje okupit će više od 190 govornika, od Dynamics profesionalaca i MVP-ova do predstavnika Microsofta, omogućavajući sudionicima da uče od vrhunskih svjetskih eksperata. Sadržaj je podijeljen u 6 smjerova, s panelima i predavanjima na engleskom za sudionike iz više od 45 zemalja. Četiri tehnička smjera, Financije i operacije, Angažman korisnika, Business Central i Power Platform, istražit će Microsoft poslovne aplikacije iz različitih perspektiva, nudeći tehničke, razvojne, funkcionalne i poslovne uvide, kao i primjere implementacije. Peti smjer (The Fifth track) obrađivat će teme koje se odnose na različite tehnologije, zajednicu i šire društvene teme, dok će posebni Partner BizTrack donijeti niz predavanja za predstavnike tvrtki koje su Microsoft Partneri. Dio programa tog smjera čini i Microsoft Partner Magic Monday, koji će se održati 26. svibnja. Poludnevni program omogućit će partnerima da se strateški usklade s Microsoftovim prioritetima i inovacijama. Uz vrhunski sadržaj, konferencija je platforma koja povezuje sudionike s najboljim BizApps stručnjacima, otvarajući mogućnosti za suradnju.

Govornici: na konferenciju stiže niz uglednih međunarodnih stručnjaka, uključujući:

Dona Sarkar: Chief Troublemaker za Microsoft AI i Copilot Extensibility Program, usmjerena na osnaživanje globalnih korisnika da koriste Microsoftov AI i Copilot za svoje poslovne potrebe. Održat će keynote predavanje i sudjelovati na još četiri predavanja: Agents and Daemons – The Battle of the Agent Frameworks, Unveiling the Secrets of Building your Youthful Army, Become and AI Hero with the AI Strategy Framework and Don’t worry, be productive.

Swamy Narayana: Potpredsjednik za programe korisničkog iskustva, Dynamics 365 u Microsoftu. Narayana će biti jedan od govornika na DynamicsMinds keynoteu.

Mike Morton: Potpredsjednik, Dynamics 365 BC i SMB poslovne aplikacije u Microsoftu, odgovoran za SMB proizvode u Microsoftovoj poslovnoj aplikacijskoj diviziji, uključujući vodeće rješenje Business Central za SMB segment. Morton će biti jedan od govornika na DynamicsMinds keynoteu.

Georg Glantschnig: Potpredsjednik Microsoft Dynamics 365 financijskih i operativnih aplikacija, usmjeren na unapređenje budućnosti AI ERP-a korištenjem proširene inteligencije. Glantschnig će biti jedan od govornika na DynamicsMinds keynoteu.

Chris Huntingford: Partner u Cloud Lighthouse i Microsoft MVP za poslovne aplikacije, fokusiran na Microsoft Power Platform. Huntingford će sudjelovati na DynamicsMinds keynoteu i predavanjima Agents and Daemons – The Battle of the Agent Frameworks, Executive Forum: The Microsoft Partner Exec's Guide to Trustworthy AI i Executive Forum: Building your Microsoft Partner AI Practice.

Miha Vuk: Microsoft Dynamics AX/365FO softverski arhitekt i tehnički suradnik u Docentricu, s 30 godina iskustva u razvoju softvera i više od 14 godina u D365FO. Vuk će održati sesiju Digital Magic: Efficient Communication with Customers for Collections.