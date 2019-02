Panasonic Convention 2019 - OLED televizori zvijezde šarolikog skupa

Tijekom ovog tjedna održava se Panasonic Convention, središnji skup distributera, predstavnika medija i zaposlenika brojnih ureda Panasonica diljem Europe. Već nekoliko godina organizira se na istom mjestu, u kongresnom centru Kap Europa, dijelu Messe Frankfurt. Organizacija je dovedena do perfekcije, sve je dobro usklađeno, maksimalno je iskorištena odlična povezanost Frankfurta sa svim dijelovima Europe, kako bi se precizno uskladila smjena grupa svakog dana (konvencija traje cijeli tjedan, ali osnovni program se prođe u jednom danu). To je vjerojatno i motiviralo organizatore da odustanu od prijašnjeg običaja kada su svake godine konvenciju održavali u različitom državama.

Program započinje održavanjem European Plenarya, niza predavanja koja zajedno traju samo sat vremena. Glavnu riječ je imao Yosuke Matsunaga, prvi čovjek Panasonica za Europu. On je svoj nastup započeo podsjećanjem na obilježavanje stote godišnjice (1918.-2018.) postojanja Panasonica, a to je povezao s dugogodišnjim partnerstvom Panasonica i Olimpijskih te Paraolimpijskih igara, s naglaskom na nadolazeće OI u Tokiju 2020. koje bi trebale biti poseban futuristički tehnološki doživljaj.

Svoj nastup g. Matsunaga je iskoristio da najavi velika očekivanja Panasonica od novih sustava za grijanje i hlađenje stambenih prostora baziranih na tehnologiji toplinskih pumpi. Panasonic ima već tvornicu za te sustave u Češkoj, a u ožujku će imati posebnu prezentaciju na tu temu u Frankfurtu. Ovaj put na samoj konvenciji uopće nije bilo uređaja iz tog proizvodnog segmenta, kao što uopće nije bilo bijele tehnike, koju Panasonicu u Europi polako napušta.

Općenito je ovogodišnji Panasonic Convention bio u izlagačkom segmentu manjeg obima u odnosu na neke prethodne godine, odustalo se od svih vrsta artističkih ekshibicija i fokusiralo na naglašavanje osnovne funkcionalnosti novih proizvoda u ponudi.

U glavnoj ulozi bili su OLED televizori, koje je predstavio Yasushi Murayame, zamjenik direktora Panasonica Europa. Ovdje možete vidjeti kratku video snimku te prezentacije:

U nastavku smo istaknuli dio zanimljivijih novotarije koje su predstavljene na Panasonic Convention 2019.

Četiri serije 4K OLED TV-a za 2019. - GZ2000 (flagship model), GZ1500, GZ1000 i GZ950 – svi će biti u ponudu u dvije veličine, 65 i 55 inča, opremljeni Panasonicovim procesorom HCX PRO Intelligent. Osim što podržavaju novu generaciju dinamičkih formata metapodataka HDR10+ i Dolby Vision, podržavaju i Dolby Atmos, zbog kojeg GZ2000 ima ugrađen dodatni par zvučnika usmjerenih prema gore, kako bi proizveo što bolji surround zvuk.

U Panasonicu jako naglašavaju suradnju sa Stefanom Sonnenfeldom, filmskim stručnjaka za gradiranje boja s ciljem pripovijedanja i dočaravanja osjećaja. Kažu da je on omiljeni suradnik nekih od najboljih autora filmova na svijetu i da je dokazao svoje vještine stručnjaka za boje u mnogim cijenjenim i popularnim djelima prošlog desetljeća, kao što su Zvijezda je rođena (A Star is Born), Wonder Woman, Čovjek od čelika (Man of Steel), Ratovi zvijezda: Sila se budi (Star Wars: The Force Awakens), Jurski svijet (Jurassic World) i još mnogim drugima. On u svakodnevnom radu kao klijentske referentne monitore velikog formata koristi Panasonicove OLED zaslone.

Ove će godine izaći i četiri nove serije 4K LCD-a: GX940, GX900, GX800 i GX700. Model s vrha ponude GX940 – dostupan samo s veličinom zaslona 75 inča – napaja, kao i OLED zaslone, novi procesor HCX Pro Intelligent te je također kompatibilan sa standardima Dolby Vision i HDR10+.

Panasonicov novi softver My Home Screen 4.0 s redizajniranim grafičkim korisničkim sučeljem omogućuje gledateljima da sebi i svojim preferencijama prilagode korisničko sučelje televizora uz više slobode i fleksibilnosti. Raspored elemenata na početnom zaslonu može se promijeniti prema želji korisnika. Lakši je i pristup videu na zahtjev i emitiranim sadržajima zahvaljujući redizajniranom GUI-ju koji obuhvaća ikone za elemente preko kojih se prečacima pristupa televiziji uživo, povezanim uređajima i aplikacijama kao što su Netflix, Amazon i YouTube. Korisnici mogu na početni zaslon dodavati i često gledane TV kanale.

Novi LUMIX FZ1000 II – Fotoaparat sa 1-inčnim CMOS senzorom, razlučivosti 20,1 megapiksela, LEICA 16x optičkim zumom, pogodan je za snimanje u različitim uvjetima. Raspon otvora blende je od f/2.8-4.0, ima mogućnost povezivanja preko Bluetootha 4.2 i Wi-Fija

Kompaktni model Lumix TZ95 - Ovaj fotoaparat je opremljen 24-milimetarskim ultraširokim objektivom s posebno učinkovitim optičkim stabilizatorom slike. Funkcija pomoći pri slaganju zuma pomaže u praćenju objekata hitrim povećavanjem. TZ95 ima i brzinu rafalnog snimanja od 10 sličica u sekundi (AFS) i prati objekt brzinom od 5 sličica u sekundi (AFC). Među dodatnim je specifikacijama i sljedeće:

1/2,3-inčni CMOS senzor s razlučivošću 20,3 magapiksela.

Ultrabrzo automatsko fokusiranje u trajanju oko 0,1 sekunde.

Snimanje u RAW formatu i ručne kontrole za napredne korisnike plus posve automatski načini rada za početnike

3-inčni nagibni dodirni zaslon

Live tražilo visoke razlučivosti

Slušalice u retro stilu - Novi model HTX90N naglavnih Bluetooth slušalica opremljen je tehnologijom za poništavanje buke, ima zvučničke jedinice promjera 40 mm s neodimijskim magnetima, punjiva baterija osigurava 24 sata autonomije, a se mogu koristiti i s priloženim kablom.

DAB radio/CD player D70BT - Osim što funkcionira kao FM i DAB+ tuner, ovaj radio ima i ulogu modernog glazbenog centra tako što reproducira CD-ove i podržava bežični streaming glazbe i podcasta preko Bluetootha. Ima i USB i AUX ulaze, posebnu ručku za prenosivost jer se može napajati preko baterija.

Mikrosustavi PMX90, PMX92 i PMX94 – Panasonic je najavio tri nova mikrosustava, SC-PMX90, SC-PMX92 i SC-PMX94, te dva tanka mikrosustava SC-HC410 i SC-HC412. Svih pet modela krasi nova značajka AUX-IN Auto Play koja olakšava slušanje streamane glazbe putem uređaja kao što su Chromecast Audio – sustav za početak ne mora biti ni uključen, početak streamanja glazbe s uređaja povezanog na Aux-in automatski će ga uključiti i odabrati odgovarajući ulaz.

Uz dodatak optičkog ulaza Panasonicovi mikrosustavi PMX90, PMX92 i PMX94 mogu se spojiti na televizore. Optimizacija za prostorije Space Tune, koju je izvorno razvila Panasonicova Hi-Fi "podružnica"Technics, prilagođava izlazni zvuk prostornom smještaju sustava HC410 i HC412.

Gramofon Technics SL-1500C predstavljen je kao entry-level model – Svi ključni elementi (pogon, zvučnica, tanjur, elektronika…) su zadržani, tako da je ovaj uređaj u osnovi identičan modelima iz legendarne SL-1200 serije, ali uklanjanjem dijelova namijenjenih DJ-ima i svjetlosnih senzora, dobilo se model s nižom cijenom. U zapadnoj Europi ona će iznositi 999 eura.

Tower sustavi TMAX za partijanje – Kod ovih zvučničkih tornjeva glavni je jaki bas i jasan snažni zvuk. Predstavljena su tri nova mini audiosustava u tower izvedbi: SC-TMAX50, TMAX40 i TMAX10, svi imaju po dva ulaza za mikrofone i posebne kontrole za njih kako bi mogli poslužiti i za karaoke zabave. Panasonic ima i posebnu mobilnu aplikaciju Max Juke koja služi za upravljanje tower sustavima.

I za kraj - ovo je režija koja brine o programu tijekom održavanja European Plenarya. Vjerojatno će to zanimati samo kolegu Davora Šuštića, direktora tehnike Bug Future Showa, ali nema veze...