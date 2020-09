Pet dana će se raspravljati o fuzijskoj tehnologiji na zagrebačkom IRB-u

Iako se ovogodišnje izdanje najprestižnijeg bienalnog događanja u ovom području u Europi održava u virtualnom izdanju, to nije omelo organizatore da privuku čak više od 800 sudionika iz 30 zemalja svijeta koji će tijekom pet dana konferencije imati prilike uživati u preko 30 predavanja i preko 700 posterskih priopćenja, koji nude dobar pregled istraživanja fuzije, pripremajući znanstvenike za izazove fuzijskih istraživanja u novom desetljeću

Na Institutu Ruđer Bošković danas je započeo 31. Simpozij o fuzijskoj tehnologiji (SOFT 2020).

SOFT konferencija jedinstveni je događaj u području fuzijskih istraživanja u svijetu koji kroz posebni dio programa okuplja tvrtke diljem svijeta, kojima se otvara mogućnost sudjelovanja na natječajima za unosne poslove na izgradnji ITER-a i DONES-a vrijedne stotine milijuna eura.

"Ove godine konferencija se održava u dosad neviđenim okolnostima uslijed pandemije Covid-19. Međutim, odgađanje konferencije SOFT 2020 nije dolazilo u obzir u kontekstu rapidnog razvoja fuzijskih istraživanja i uzbudljivog desetljeća koje donosi dinamičan napredak u razvoju fuzijskih tehnologija," istaknuo je u pozdravnom govoru tijekom online svečanosti otvaranja dr. sc. Tonči Tadić, predsjednik organizacijskih odbora konferencije SOFT2020 te voditelj fuzijskih istraživanja u Hrvatskoj.

Dr. sc. Iva Bogdanović Radović je u ime lokalnog organizacijskog odbora zaželjela dobrodošlicu svim sudionicima ovog posebnog 31. virtualnog izdanja simpozija o fuzijskoj tehnologiji. Istaknula je kao su organizatori svjesni da ništa ne može zamijeniti predavanja te znanstvene diskusije i razmjenu inovativnih ideja uživo, međutim, dr. Bogdanović Radović dodanu vrijednost online izdaja vidi u elementu pristupačnosti svih predavanja, postera i ostalih događanja tijekom cijele konferencije, a i kasnije za sve registrirane sudionike.

Uz zahvalu lokalom organizacijskom odboru na IRB-u na velikom trudu koji su uložili u realizaciji konferencije, ravnatelj IRB-a dr. sc. David M. Smith istaknuo je kako mu je čast što je Institut izabran kao domaćin ovog prestižnog bienalnog fuzijskog događanja.

"Institut Ruđer Bošković sa svojim partnerima u Hrvatskoj očekuje pojačano sudjelovanje u fuzijskim istraživanjima u sljedećem desetljeću. Povrh toga, kao odgovorni partner u konzorciju projekta EUROfusion naši su znanstvenici predani uspješnoj realizaciji ITER-a ne samo kroz ciljana fuzijska istraživanja, već i kroz jačanje sudjelovanja hrvatskih tvrtki u ovom ključnom fuzijskom projektu.

Također, kroz partnerstvo IRB-a sa španjolskim CIEMAT-om zalažemo se za izgradnju DONES-a, kao važne prekretnice prema realizaciji fuzijske elektrane DEMO. Upravo je završetak ovih ključnih fuzijskih postrojenja u sljedećem desetljeću jedan od glavnih ciljeva fuzijskih aktivnosti u Hrvatskoj. Povrh toga, jednako važno je obrazovati i osposobiti nove generacije istraživača u području fuzije odnosno "Generacija ITER" i "Generacija DEMO". Stoga mi pričinja veliko zadovoljstvo da je konferencija SOFT 2020 privukla tako veliki broj mladih istraživača, " zaključio je dr. Smith te svim sudionicima zaželio uspješnu virtualnu SOFT 2020 konferenciju.

Ministar znanosti i obrazovanja dr. sc. Radovan Fuchs je u ime Vlade Republike Hrvatske (RH) zaželio dobrodošlicu svim sudionicima online izdanja konferencije SOFT 2020 te izrazio podršku hrvatske Vlade u svim sadašnjim i budućim fuzijskim istraživanjima. Čestitao je međunarodnom organizacijskom odboru što su unatoč pandemiji koronavirusa uspješno organizirali ovo važno događanje. U tom smislu posebno se zahvalio lokalnim organizatorima na IRB-u te splitskom Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Istaknuo je kako smo na početku smo novog desetljeća za koje je EU definirala novi proračun za financiranje znanstvenih istraživanja i inovacija za razdoblje 2021.- 2017 te dodao kako je u novom proračunu neophodno da istraživanja u području energetike te fuzijska istraživanja održe svoju ključnu poziciju.

''Vlada RH će nastaviti podupirati fuzijska istraživanja kroz sudjelovanje u projektu EUROfusion te kroz sudjelovanje hrvatskih znanstvenika i tvrtki u realizaciji projekta DONES i ITER," naglasio je ministar Fuchs.

Zamjenik glavnog direktora Uprave Europske komisije (EK) nadležne za politiku EU-a u području istraživanja i inovacija, Patrick A. Child istaknuo je kako je za uspješan razvoj fuzijskih istraživanja, između ostalog, neophodno omogućiti pravovremenu i kontinuiranu razmjenu znanstvenih rezultata i znanja, te je u tom smislu od izuzetne važnosti bilo osigurati kontinuitet bienalnog simpozija o fuzijskog tehnologiji.

''Zahvaljujem se organizatorima na predanosti u realizaciji ovogodišnjeg 31. izdanja konferencije SOFT, rekao je Child te naglasio kako mu je posebno zadovoljstvo što će danas u sklopu konferencije dodijeliti i nagradu za inovativnosti 'SOFT Innovation Prize'. Ovom nagradom EK i SOFT odaju priznanje izvrsnim istraživačima ili tvrtkama za inovacije u istraživanjima fuzije.

''Ovo je poseban dan za sve dobitnike te vam od srca čestitam'' istaknuo je Child te dodao kako su upravo fuzijska istraživanja sinonim za uspješan međunarodni znanstveno-istraživački pothvat.

''Europska komisija je u svojoj strategiji fokus stavila na Europski zeleni plan kojim bi Europska unija do 2050. godine trebala postati prvi klimatski neutralni kontinent na svijetu. U takvom pristupu nuklearna fuzija ima velik potencijal kao nisko ugljična održiva energija. Međutim, u ovom se pothvatu još uvijek suočavamo s izazovom kako energiju fuzije učiniti praktičnom i komercijalno pristupačnom. To zahtjeva globalnu mobilizaciju resursa i istraživačke infrastrukture. Fuzijska istraživanja uspješan su primjer potpuno integriranog svjetskog istraživačkog pothvata. Na svjetskoj razini taj pothvat predstavlja ITER, a na razini EU to je projekt dodao EUROfusion. EK je predana u jačanju ovakvih međunarodnih istraživanja, '' istaknuo je Child te dodao kako je EK u kontekstu nedavno usvojenog proračuna, a kroz EURATOM i program OBZOR EUROPA osigurala kontinuiranu potporu fuzijskom programu.

Naglasio je važnost međunarodne suradnje, posebice uske suradnje znanstveno-istraživačke zajednice s industrijom kako bi se zacrtani ambiciozan plan uspješno realizirao u zadanom vremenskom okviru.

''Upravo to je ključno kako bi osigurali našu energetsku stabilnost u budućnosti,'' zaključio je Child i poželio svim sudionicima uspješnu konferenciju.

Neupitno je da će i ovogodišnje izdanje konferencije SOFT biti iznimno uspješno unatoč panademiji koronavirusa, a tome u prilog govore i brojke od preko 800 prijavljenih sudionika u tjednu prepunom predavanja, rasprava i susreta s fuzijskom industrijom.

Sve brojnije sudjelovanje mladih istraživača i konsolidirana zastupljenost predstavnika industrije ukazuju na snažno pozicioniranje SOFT-a kao jedinstvene platforme za razmjenu najnovijih dostignuća u istraživanju i tehnologiji fuzije.

Izbor Hrvatske kao domaćina ovogodišnje, ali i konferencije u 2022. godini veliko je priznanje hrvatskim znanstvenicima koji se bave istraživanjem u području fuzijske energije okupljenih u Hrvatskoj fuzijskoj jedinici (CRU) sa sjedištem na Institutu Ruđer Bošković (IRB).