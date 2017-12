Počeli Advanced Technology Days 13, koji više nisu pod patronatom Microsofta

ICT zajednica poznata je kao povezana zajednica koja ima snažnu tradiciju razmjene i dijeljenja znanja, a Advanced Technology Days konferencija „prelaskom u ruke“ zajednice dodatno je proširila svoje mogućnosti, doseg i raspon tema. Konferencija koju kreira zajednica za zajednicu može brže reagirati na potrebe ICT stručnjaka i kreirati teme u skladu s lokalnim, regionalnim i globalnim trendovima i izazovima.

Danas su se predavanja mogla slušati u pet dvorana Centra (smjerovi IT Pro, Data, Development, Process and project management). Luka Gospodnetić (Solution Architect) bavio se položajem arhitekata u ICT svijetu te analizirao kako današnji zahtjevi za razvojem kompleksnih sustava utječu na njihovu evoluciju te kako se u priču uklapaju agilni arhitekti. Tomislav Tipurić (Partner Technology Strategist, Microsoft) govorio je o kvantnom računarstvu i koje sve revolucionarne promjene donosi. Očekuje se da će prvi prototipi biti spremni za pet do deset godina, a prve primjene koju godinu nakon toga. Kvantno računarstvo promijenit će svijet tehnologije jer će prirodnim znanostima omogućiti da umjesto eksperimenata i testova izvode simulacije i time znatno skrate put do inovacija. Nenad Trajkovski (Project Manager and Business development Manager) predstavio je funkcionalnosti Microsoft Projecta za vođenje projekata po agilnim metodologijama Scrum i Kanban. Vladimir Meloski (MVP za Office Servers and Services, Microsoft Certified Trainer) i Gorana Konevska Jankoska (Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Professional) predstavili su najbolje sigurnosne prakse za poslovne korisnike Officea 365, a Vedran Kesegić (Microsoft Certified Master for SQL Server) predstavio je podešenja SQL Servera za Windows administratore.

Tijekom sutrašnjeg dana sudionike očekuje još niz zanimljivih predavanja, a raspored predavanja dostupan je na web stranici konferencije.