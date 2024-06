Posjetitelji .debuga moći će otići na probnu vožnju s Volvom ili osvojiti put u Švedsku

Volvo slavi 97 godina, a posjetitelji .debuga mogu tu obljetnicu proslaviti s njima te otputovati u Švedsku u muzej World of Volvo. Za to će biti potrebno malo kreativnosti i mašte

Stigao je tjedan u kojem se odvija najveći dvodnevni developerski praznik, .debug 2024, produkcijski i programski bogatiji no ikad. Automotive partner ovogodišnjeg .debuga je Volvo, koji ove godine slavi 97. rođendan, pa će i posjetiteljima .debuga pružiti priliku za proslavu zajedno s njima.

Posjetite World of Volvo

Volvo u sklopu .debuga organizira nagradni natječaj, u kojem će najkreativnije odvesti na nezaboravno putovanje u Švedsku, odnosno u njihov muzej World of Volvo. Sve što za tu nagradu treba učiniti jest biti prisutan na .debugu, pratiti upute i uključiti svoju maštu i kreativnost – više detalja svi će posjetitelji pronaći u konferencijskom ruksaku (goodie bagu).

Najkreativniji odgovor dostavljen prema uputama bit će nagrađen putovanjem u Švedsku za dvije osobe, na kojem će se moći doživjeti čarobni svijet World of Volvo. Potaknite svoju maštu i osvojite tu sjajnu nagradu!

Volvo će na .debug osim izložbenog dijela u prostoru Laube, odmah ponuditi i probne vožnje posjetiteljima.

No, to nije sve – posjetiteljima .debuga nudit će se prilika osvojiti još mnogo toga, od PlayStationa 5 preko velikog Lego seta do mobitela i brojnih ostalih nagrada. Neke od njih provjerite u nastavku, a sve ostalo, naravno, u Laubi i Algebri 6. i 7. lipnja!