Posljednje ljudsko zanimanje na svijetu bit će developer

Budućnost, donosi transformaciju, a to je Augmented Intelligence – strojevi nisu tu da zamijene ljude, već da pojačaju i pomognu ljudskoj inteligenciji - rekao je Garry Kasparov na otvorenju kongresa WeAreDevelopers 2019

Danas 5. lipnja 2019. otvorena je ovogodišnja developerska konferencija WeAreDevelopers 2019. Nakon ranijih godina i Beča, ova peta po redu konferencija po prvi put se održava u Berlinu, i to u kongresnom centru City Cube. WeAreDevelopers svojim keynote predavanjem otvorio je poznati šahovski velemajstor Garry Kasparov – čovjek koji je „pobijedio izgubivši revanš“. Svojim predavanjem pod nazivom „Budućnost ljudske kreativnosti u svijetu pametnih strojeva“ osvrnuo se na AI u današnjem svijetu predviđajući kamo sve to vodi.

Vjerojatno je većini poznato kako je Kasparov daleke 1997. izgubio šahovsku partiju od IBM-ovog superračunala Deep Blue koje je tada smatrano najsnažnijim računalom na svijetu. Kasparov je izjavio kako je nakon meča bio potišten, ali ne toliko što je izgubio od računala, koliko zbog činjenice kako mu je to bio prvi poraz nakon duljeg perioda. Deep Blue nije imao takve AI mogućnosti kakve imaju današnji strojevi – pobijedio je taktikom brute force tj. svojom snagom i mogućnošću predviđanja oko 2 milijuna kombinacija u sekundi. Ljudska kreativnost i intuicija nisu mogli protiv toga. Današnji strojevi i računala su još superiorniji i pitanje je kako ih najbolje iskoristiti u kombinaciji s ljudskim mogućnostima. Ipak, činjenica je da takva računala rade na temelju unaprijed zadanih ljudskih instrukcija, a još je Pablo Picasso ranije izjavio kako su računala beskorisna, budući da vam mogu dati samo odgovore.

Garry Kasparov - The Future of Creative Humans in a World of Smart Machines

Kasparov je naglasio kako su strojevi ipak ograničeni jer uspijevaju samo u tzv. zatvorenim sustavima, no još uvijek ne mogu funkcionirati i pobijediti u otvorenim sustavima gdje je bitna ljudska kreativnost i intuicija. Kako kroz povijest, tako i danas ljudi vide strojeve kao zlo, uništavače tradicionalnih poslova i umanjivače ljudske bitnosti u svijetu. No, činjenica je da kombinacija čovjek (intuicija i iskustvo) + stroj (brzina i analiza) uvijek pobjeđuje bilo koji i najsuperiorniji stroj. Budućnost, dakle, donosi transformaciju, a to je Augmented Intelligence – strojevi nisu tu da zamijene ljude, već da pojačaju i pomognu ljudskoj inteligenciji.

Kasparov je svoje predavanje zaključio odgovorom na pitanje iz publike „Koje će ljudsko zanimanje biti posljednje na svijetu?“ – odgovor je, Developer!

WeAreDevelopers kongres se nastavlja danas i sutra, a nekoliko tisuća sudionika iz cijelog svijeta očekuju zanimljiva predavanja i radionice te vrlo bogat izlagački dio, budući da su sponzori događanja mahom velike tehnološke kompanije.