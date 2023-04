Q najavljuje keynote Filipa Ljubića na .debugu: Toljagom po glavi - razbijanje mita da je IT seksi

Nema sumnje da će ovogodišnji .debug ponovno biti spektakularan, a tome će pridonijeti i ovogodišnji keynote predavači. Prvog dana .debuga, odmah nakon otvaranja, glavni stage u Laubi zauzet će Filip Ljubić, CEO Q-a, s predavanjem naslova "Toljagom po glavi – razbijanje mita da je IT seksi"

On će bez filtera i uljepšavanja razotkriti koliko je u tech industriji zapravo teško uspjeti, a pričat će i o svim fejlovima koje je sa svojim suosnivačima skrivio – ali i ispravio. "Ogroman period naših života nismo spavali, radili smo svaki vikend, živjeli smo u strahu hoćemo li moći isplatiti plaće, putem do doma od umora prolazili kroz crvena svijetla, udebljali se svaki barem 20 kila… A svi kažu da je IT 'easy' i da poslovi dolaze sami od sebe?! Yeah right!", kaže Ljubić.

Sve neprospavane noći ipak su se isplatile jer je iz malog developerskog startupa nastala jedna od najvećih softverskih kompanija u regiji. Q danas zapošljava više od 350 ljudi, a širi se i na nova tržišta, kao što je Bliski Istok. Ova kompanija sa sjedištem u Zagrebu radi na projektima za najveće svjetske kompanije, a svrstana je i među 10 najboljih web development tvrtki u svijetu prema ocjeni Clutcha, vodeće svjetske istraživačke agencije za rangiranje IT kompanija.

Ne propustite ovogodišnju konferenciju i prvo keynote predavanje, na kojem ćemo razbiti mit da je IT seksi kao što svi misle. Ulaznica za .debug još ima u prodaji, ali požurite s kupnjom, nije sigurno da će tome još dugo biti tako.

Svoju ulaznicu na vrijeme ugrabite na debug.hr!