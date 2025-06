Quo vadis, IT? Propitkivanje "svetih krava" IT industrije

Već godinama slijedite iste, utabane staze pri odabiru i korištenju određenih tehnologija i praksi u svojoj IT karijeri, bez preispitivanja njihove valjanosti ili vrijednosti? Jeste li umorni? Osjećate li da ste izgubili svoj glas, svoju kreativnost ili osjećaj svrhe u IT svijetu? Pitate li se kako će nove tehnologije, poput umjetne inteligencije i GPT-a, utjecati na vaš inženjerski način razmišljanja i ponašanja?

Ako ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili potvrdno, onda je ovo predavanje za vas. Pridružite se na opuštenom razgovoru s renomiranim stručnjacima koji će propitkivati neke od "svetih krava" IT industrije i potaknuti vas da kritički i etički razmišljate o svojim tehnološkim odlukama i postupcima. Kroz njega će vas voditi naš dugogodišnji suradnik Tomislav Tipurić, CTO i partner u tvrtki Nephos s 20 godina iskustva u IT industriji te Adnan Pavlović, SaaS profesionalac i regionalni direktor u tvrtki WeAreDevelopers, poznatoj po istoimenoj velikoj developerskoj konferenciji.

Njihovo vam predavanje neće ponuditi jednostavne odgovore ili rješenja, ali će potaknuti vašu znatiželju, maštu i hrabrost da se borite protiv onoga što se "mora" i što je "obavezno", kako biste mogli smjelo donositi zdrave i suvisle tehnološke odluke za vaš projekt, tvrtku i karijeru.

Opušteni razgovor jedan na jedan "Quo vadis, IT? Putevima tehnološke suvislosti" na rasporedu debuga je u petak 13. lipnja u 16:45 sati (dvorana #cyber, Algebra Bernays, 3. kat).

Zanima li vas ova tematika te želite li čuti dodatna razmišljanja o tome kako nove tehnologije mijenjaju IT karijere, imamo za vas još dva savjeta:

Posjetite .debug i prisustvujte predavanju ponovno Tomislava Tipurića, "IT karijere u vrlom novom svijetu: kako ostati relevantan u eri AI revolucije?", a potom se udubite u temu broja aktualnog Buga, koja se bavi istim pitanjima. Novi Bug dobit ćete i u goodie bagu konferencije.

Evo kako je predavač najavio polusatni sažetak teme: "Svjedočimo tektonskim promjenama u svijetu tehnologije koje će iz temelja preoblikovati IT industriju i tržište rada. Umjetna inteligencija, posebno koncept "agentic AI" s autonomnim inteligentnim agentima, automatizacija, napredni cloud sustavi i druge inovacije nisu više daleka budućnost – one su sadašnjost koja ubrzano mijenja pravila igre. Na ovom predavanju istražit ćemo ključne tehnološke trendove koji će definirati budućnost IT karijera. Razotkrit ćemo koje će vještine postati neophodne, koje će uloge evoluirati ili nestati, te kako se IT profesionalci mogu prilagoditi i iskoristiti ove promjene u svoju korist."

Ako želite razumjeti kako tehnološka revolucija utječe na vašu karijeru i kako se pripremiti za uspjeh u novom tehnološkom krajoliku, ovo je predavanje koje ne smijete propustiti! Ono je na rasporedu je u petak, 13. lipnja u 12 sati na glavnoj pozornici #community u Laubi.