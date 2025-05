Sofascore najavljuje #design track .debuga 2025

Tehnološka konferencija .debug vraća se u Zagreb 2025. godine s čak šest sadržajno bogatih programskih trackova, 100 predavanja, 120 predavača i oko dvije tisuće sudionika. I ove će godine u lipnju Sofascore s ponosom podržati naš #design track te sudjelovati u predavanjima, panel raspravama i točkama diljem šireg konferencijskog programa.

#design powered by Sofascore

Ovogodišnja pozornica #design, uz podršku Sofascorea, stavlja naglasak na ključnu povezanost između dizajna proizvoda, istraživanja, brendiranja i korisničkog iskustva. Zbog velikog interesa prošle godine, kada je u toj dvorani primijećeno da se za svako predavanje traži stolica više, organizacija je za ovo izdanje odlučila dizajnerska predavanja preseliti u šator, smješten između Laube, Algebra Bernaysa i "šatorskog naselja" .debugovih partnera. Odmah preko puta ulaza u šator bit će i štand njegovog produkcijskog partnera, Sofascorea.

Ivan Bešlić, suosnivač Sofascorea, ovako je najavio ovogodišnji #design track: "Design track na .debug konferenciji je bio prošle godine pun kao kutija šibica uz veliki broj slušatelja kojima nije bio problem stajati cijelo vrijeme. Ove godine su organizatori odlučili da će dizajn track biti u prvom najvećem prostoru nakon Laube. U periodu stalnih promjena se dizajn, UX i produkt management pokazuju kao next Big thing! Stoga smo odlučili svjetla reflektora usmjeriti i prema njima. Developeri će uz pomoć AI toolova još brže moći producirati kod. Ali će navedena zanimanja trebati upravljanje. Velika količina koda, bez smisla za krajnjeg korisnika nema svrhu. Stoga svaka preporuka da poslušate sva predavanja na konferenciji koja se nekada promovirala kao "najveća developerska", ali smo je usmjerili malo i na druge struke."

Kao najavu tracka izdvajamo neke od točaka programa:

Petra Piškor, Senior UX Researcher u Sofascoreu, održat će predavanje na temu "Dizajn sa svrhom: Kako Jobs to be Done transformira razvoj proizvoda". Govorit će o tome kako prestati nagađati što korisnici žele i početi razumijevati što zapravo pokušavaju postići. Očekuju vas konkretni primjeri i praktični alati koje vaš tim može početi primjenjivati već u ponedjeljak ujutro.

Ante Pelivan, Product Manager u Resonateu, održat će predavanje pod nazivom "Dobar PM ne delegira (skroz) user research". U svom izlaganju zagovarat će aktivno uključivanje product managera u discovery proces, uz konkretne primjere i praktične metodološke okvire.

Patricia Gale, UX Researcher u Sofascoreu, predstavit će predavanje "Continuous Discovery: igra bez timeouta", u kojem će se fokusirati na to kako je njihov UX tim transformirao razvoj proizvoda uvođenjem kontinuiranog korisničkog feedbacka u cross-functional timove. Discovery nije jednokratan zadatak — to je način razmišljanja. Bez pretpostavki, samo provjerene odluke utemeljene na korisnicima.

Pavao Burcar, Senior Brand Designer u Sofascoreu, u svojem će predavanju "Od Lascauxa do lajkova: pripovijedanje kao naš najstariji dizajnerski sustav" postati pomalo filozofski (i malo pretpovijesni). Predavanje povezuje vizualnu komunikaciju i pripovijedanje s izgradnjom brenda u eri digitalnog prezasićenja.

Mirta Germovšek, Senior UX/UI designer u Valconu u svojem predavanju "Dizajn(er) je kriv za sve" istražit će gdje dolazi do nesporazuma: kada se dizajn neopravdano okrivljuje, kada je stvarno odgovoran, te kako poboljšati suradnju između dizajnera i developera.

Martina Nemčić i Martina Đođo iz Creek and Pinea intrigantim će naslovom "Bi li medvjed radije ostao sam u šumi s lovcem ili digitalcem?" privući gledatelje na predavanje o tome zašto je sada pravi trenutak da preispitamo način na koji gradimo digitalni svijet. Pokazat će koje prakse tope servere i ledenjake, te podijeliti konkretne savjete i alate koji pomažu stvarati i zagovarati digitalne proizvode koji su brži, lakši, energetski učinkovitiji i vizualno bogati.

Ostale točke programa ovogodišnjeg #design tracka provjerite na stranicama konferencije.