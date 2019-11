Sve je spremno za treće izdanje konferencije Digital Shapers

Inspirativna predavanja, edukativni paneli, zanimljive radionice, gaming turnir, koristan networking i sjajna atmosfera obilježit će treće po redu izdanje jednodnevne konferencije Digital Shapers koju i ove godine u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema organizira RTL Hrvatska.

Cilj konferencije na kojoj će u četvrtak o najaktualnijim temama i zbivanjima u digitalnim procesima govoriti istaknuti domaći i strani stručnjaci jest okupiti brojne sudionike digitalne transformacije, pokazati najbolje primjere iz prakse i predstaviti konkretna rješenja za kompanije. Kroz dva dijela programa, na 15 različitih panela i predavanja, s 34 iskusna digitalna stručnjaka, posjetitelji će imati priliku iz prve ruke čuti što sve podrazumijeva digitalna transformacija.

Program je podijeljen na edukativni i inspirativni dio. Edukativni će otvoriti Tobias Schiwek koji će u Zagrebu govoriti o kreativnoj izvrsnosti koju isporučuje klijentima kako bi brendovi i influenceri pod njihovim okriljem rasli. Direktor je vodeće europske multiplatformne mreže Divimove koja ima više od 300 milijuna registriranih pretplatnika kod svojih 900 influencera diljem Europe.

Inspirativni dio programa najprije će okupiti hrvatske digitalce koji će na panelu „The Word of the Year: Agile“ govoriti o razlozima i posljedicama brzog širenja agilnog načina poslovanja iz IT industrije na sve ostale. No na pozornici će se tijekom cijelog dana izmjenjivati domaći i inozemni digitalci – od bivšeg pirata Arasha Pendarija do Thomasa Follina iz francuskog streaming servisa Salta i mnogih drugih.

Organizatori su pripremili vrlo zanimljive panele među kojima je onaj o podcastima u Hrvatskoj, onaj o servisima za dostavu hrane i tome kako su oni promijenili našu svakodnevicu, o tehnološkim kompanijama iz Osijeka, onaj s odgovorom na pitanje kako kupce pretvoriti u fanatike te onaj koji će okupiti ljude koji su iz velikih kompanija otišli u startupe. A dolazi i Lidija Bačić Lille, te se pripremaju gaming turnir i radionica za posjetitelje.

Na konferenciji će biti proglašen i Digital Shaper godine – osoba ili kompanija koja je svojim radom najviše doprinijela digitalnom napretku Hrvatske. Prošle godine je to bio Damir Sabol, a o ovogodišnjem dobitniku odlučuje žiri u sastavu: Željko Kukurin (CEO, Valamar), Davor Tomašković (CEO, Croatia Osiguranje), Mladen Fruk (Partner, McKinsey), Maruška Vizek (Executive Director, Institut of Economy), Nikola Vrdoljak (Partner, 404), Kostas Nebis (HT), Sonja Popović (SAP) i Marc Puškarić (CEO, RTL).

Inspirativna predavanja većinom inozemnih stručnjaka moći će se uživo pratiti na platformi RTLplay (play.rtl.hr), a nakon konferencije sva predavanja i svi paneli s brojnim zanimljivim sugovornicima bit će dostupni u RTLplay digitalnoj videoteci. Program i sve dodatne informacije dostupne su na službenoj web stranici Digital Shapers i Facebook stranici konferencije.