Svi posjetitelji .debuga moći će pogledati svih 100 točaka programa, evo kako…

Najveći ikada održani tehnološki spektakl i profesionalno okupljanje ICT zajednice do sada organizirano u našoj regiji, bit će ovogodišnji .debug 2025. U novom se izdanju i novom ruhu .debug vraća u "svoj" prostor u Laubi, kampusu Algebra Bernays te prostorima između te dvije lokacije. Ponovno za događaj pripremamo spektakl u smislu bogate produkcije, vrhunskih predavača i predavanja, a sve ćemo rasporediti na ukupno šest paralelnih trackova tijekom dva dana, 12. i 13. lipnja.

Snimke .debuga na zahtjev

Posjetiteljima to može donijeti slatke brige – što od toliko sadržaja pogledati? No, o tome ne morate niti malo brinuti, jer baš sve točke programa se snimaju i postprodukcijski obrađuju. To znači da će vlasnici svih oblika ulaznica imati pristup snimkama cijele konferencije. Svih 100 točaka programa, dakle, moći ćete bingeati u mjesecima nakon .debuga i nadoknaditi propušteno, bilo da ste u posjedu karte za fizički dolazak na .debug ili one isključivo za online praćenje (sve navedeno vrijedi kako za standardne, tako i za studentske ulaznice).

Ulaznice su trenutačno u Early Bird razdoblju prodaje, pa se nude uz popust. Potražite ih već danas na debug.hr ili unutar sustava Entrio.

Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju dodatnih 10% popusta na sve akutalne cijene (osim studentskih ulaznica)!