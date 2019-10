Tehnološka konferencija GetiCon s temom Ambition 4.0 krajem mjeseca u Varaždinu

Serengeti, hrvatska konzultantska tvrtka koja pruža usluge razvoja kompleksnih enterprise poslovnih aplikacija za korisnike iz različitih industrija, najavila je drugu godišnju konferenciju GetiCon namijenjenu developerima i programerima, koja će se održati u Varaždinu, 26. listopada pod motom Ambition 4.0.

Tijekom jednodnevne tehnološke konferencije stručnjaci Serengetija i međunarodni poslovni partneri će kroz niz predavanja sudionicima predstaviti neke od najatraktivnijih međunarodnih projekata iz visoko tehnoloških proizvodnih industrija, najnovije trendove industrije 4.0 kao i prednosti jedinstvenog Team Extension modela kojim Serengeti poslovnim partnerima osigurava zaokruženu softversku konzultantsku uslugu.

"Ambition 4.0 tema je ovogodišnje tehnološke konferencije GetiCon, koja će pokriti teme kao što su Internet of Things (IoT), robotika, digital data management i brojne druge koje veliki broj tvrtki koristi kao buzzword dok ih mi u Serengetiju koristimo u svakodnevnom radu na nekim od najatraktivnijih međunarodnih projekta. Geticon je tehnološka konferencija za developere od developera što je čini posebnom budući da u osmišljavanju programa sudjeluju sami IT stručnjaci te donosi novitete iz te vrlo konkurente grane industrije", izjavio je izvršni direktor Serengetija Goran Kalanj.

Predavanja i okrugli stol

Jedno od zanimljivih predavanja bit će ono Nebojše Pongračića pod nazivom "Odiseja 2020: Od monolita do mikroservisa!" koji će sudionicima objasniti kako što bezbolnije razbiti monolitnu aplikaciju na mikroservise te koje im platforme i alati mogu pomoći u tome, a tu je i predavanje "Industrial Internet of Things – it is all about communication" Philippa Trinkfassa, voditelja hardvera i razvoja softvera, BU Perfect Welding iz austrijske tvrtke Fronius koji će predstaviti Froniusov put prema Industriji 4.x te što predstavljaju Smart Factory, Big Data Analysis, Machine Learning i Artificial Intelligence u kontekstu cjelovitog umrežavanja Cloud i On Premise aplikacija za generiranje dodatne vrijednosti. Tu je i predavanje koje će održati predstavnici tvrtke KNAPP tijekom kojeg će predstaviti kako je tvrtka KNAPP odgovorila na izazove Industrije 4.0.

U sklopu ovogodišnje konferencije GetiCon održat će se i okrugli stol na temu "Ambition 4.0." Panelisti iz područja politike, poslovanja i obrazovanja će razmijeniti znanja i iskustva te raspravljati o važnosti industrije 4.0 kao i njezinim izazovima na poslovanje tvrtki.

Konferencija GetiCon nije samo konferencija koja donosi pregled inovativnih tehnologija i rješenja, već predstavlja mjesto važnih poslovnih susreta na kojem se dogovaraju buduće suradnje i ostvaruju novi kontakti te pruža priliku svim zainteresiranima da iz prve ruke saznaju o mogućnostima zapošljavanja kao i rada na projektima svjetski renomiranih tvrtki. Na prošlogodišnjoj konferenciji sudjelovalo je 100 developera, programera i studenata, što je dokaz da postoji veliki interes za ovaj tip tehnološkog događanja.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji GetiCon mogu se prijaviti ispunjavanjem online obrasca.