Teške teme za programere: #hardcore track na .debugu 2025

Tehnološka konferencija .debug 2025 održava se već sljedećega tjedna, pripreme su u punom jeku, a ulaznica u prodaji je sve manje. Vjerojatno ste već vidjeli da ćemo ove godine, uz developerske, pokriti i ostale teme bitne za IT sektor, no to ne znači da se predavači ove godine neće baviti i "teškim" temama iz programerskih "rovova".

Naš #hardcore track, na kojem se od prvog izdanja .debuga traži mjesto više, ove godine pronaći ćete u dvorani na 1. katu zgrade Sveučilišta Algebra Bernays. Na njemu ćemo održati 16 predavanja u dva dana, a u nastavku izdvajamo neke od tema. Sve ostale potražite u programu na stranicama konferencije, gdje možete pronaći i ulaznice.

Monoliti i mikroservisi

Jakov Kusić, Software Engineer iz tvrtke Porsche eBike Performance, održat će predavanje o monolitima i mikroservisima. Kod razvoja softverskih aplikacija, developeri se često nalaze pred izborom između monolitne i mikroservisne arhitekture. Na ovom predavanju bit će pokazano kako modularni monolit (modulith) može biti odličan kompromis između ta dva pristupa. Jakov će objasniti kako organizirati aplikaciju u jasno odvojene module unutar jedne deployable jedinice, što olakšava razvoj, testiranje i održavanje. Također ćemo predstaviti alate poput Spring Modulith koji podržavaju ovakav način rada, te podijeliti vlastita iskustva u primjeni ove arhitekture.

Predavanje "Kad monolit glumi mikroservis: kome tu vjerovati?" na programu je u četvrtak, 12. lipnja u 15:15 sati u dvorani #hardcore.

Sudar generacija

U DOK-ING-u se svakodnevno nose s izazovom održavanja i unaprjeđenjem postojećih sustava te razvojem novih tehnologija koje odgovaraju sve složenijim sigurnosnim izazovima. Kako bi zadržali visoku razinu podrške postojećim klijentima i istovremeno odgovorili na nove zahtjeve tržišta, razvijaju paralelni pristup, kontinuirano unaprjeđuju provjerene platforme i istodobno uvode nove i napredne tehnologije u nove generacije robotskih sustava.

Na ovom predavanju Valentino Hodak, njihov voditelj istraživanja i razvoja, podijelit će svoja iskustva s opisanim izazovima te pokazati kako gledaju na budućnost sigurnosti, učinkovitosti i održivosti u najzahtjevnijim okruženjima.

Predavanje "Sudar generacija, legacy sustavi i novi trendovi" na programu je u četvrtak, 12. lipnja u 16 sati u dvorani #hardcore.

Incidenti i prilike

Incidenti se u razvoju softvera događaju, a na vama je hoćete li ih samo popraviti ili ih iskoristiti da postanete bolji. James Hopper i Dražen Mrvoš iz startupa Fonoa s publikom će podijeliti priču o tome kako im je preuzimanje odgovornosti za pogreške ojačalo sustave — i kako je ponekad čak uštedjelo ili donijelo novac.

Predavanje intrigantnog naslova "Upravljanje incidentima: Kako zaraditi od grešaka ili sj**ati iz zabave i profita" na rasporedu je u petak, 13. lipnja u 12:45 sati u dvorani #hardcore.

Sigurnost i rizici

Potreba korisnika za naprednim izvještavanjem nadmašila je mogućnosti trenutačne Reporting funkcionalnosti u Productiveu. Zato su izradili alat koji im omogućuje slobodu u istraživanju podataka kroz čiste SQL upite. U ovoj prezentaciji Stjepan Hadjić, Backend Engineer iz Productivea, pokazat će kako su riješili izazove poput autorizacije, sigurnosti i sprječavanja curenja podataka unutar mutitenant platforme. Dodatno, proći ću kroz mjere koje su implementirali kako bi se zaštitili od zlonamjernog koda i upravljali rizikom prekomjernog opterećenja servera.

Predavanje "Dali smo korisnicima direktan pristup bazi i preživjeli" na programu je u petak, 13. lipnja u 14:30 sati u dvorani #hardcore.

Changelog i verzioniranje

"Loše commit poruke. Ne znamo što je deployano. Kako nazvati novu verziju? Na kojoj verziji nije radila XY stvar? Riješite sve probleme jednim udarcem: upoznajte Commitizen – alat koji će vas učiniti boljim developerom, projekt stabilnijim, menadžment informiranijim, a korisnike sretnijima". Tako svoje predavanje najavljuje full-stack developer Josip Užarević, koji će obaviti i demonstraciju postavljanja i upotrebe ovog moćnog alata te donijeti pokoju crticu iz prakse.

Predavanje "Changelog i verzioniranje bez razbijanja glave" na programu je u petak, 13. lipnja u 17:30 sati u dvorani #hardcore.