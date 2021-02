Zašto se ljubav prema Email marketingu neće nikada ugasiti?

Iako bez previše direktne promocije, Webpower Adria na ovim prostorima djeluje već 5 godina sa uredom u Zagrebu i Beogradu te uslužuje sad već gotovo 100 klijenata. Poznato je da na tržištu ima nebrojeno softwarea za mass mailing, no jedinstvenost Webpowera je ta što je kod njih sve usklađeno sa GDPR-om i skladištenjem podataka unutar EU, a pored naprednog softwarea za profesionalni Email i SMS marketing, veoma je priznata i njihova lokalna korisnička podrška.

U protekloj godini više nego ikada, pružatelji i prodavatelji proizvoda i usluga shvatili su koliko je bitno imati direktan personaliziran kontakt sa svojim klijentima putem emaila, kada to već nisu mogli imati uživo. Upravo se tada naveliko podigla svijest o važnosti email kanala komunikacije u vidu održavanja odnosa sa kupcima/klijentima. Sve se odvijalo online, a email je bio najzaslužniji kanal kako bi svaka bitna informacija došla u prave ruke. Od narudžbe i potvrde kupovine proizvoda, rezervacije termina, slanja i prihvaćanja pozivnica za Online konferencije i Evente te do redovite promocije proizvoda i usluga, sve se to odvija putem emaila.

Upravo iz svih tih razloga Webpower je u protekloj godini udvostručio broj klijenata koji koriste njihov software i uslugu. Kao leaderi u regiji i specijalisti na temu Email marketinga, osjećaju se pozvani educirati tržište na tu temu te uskoro organiziraju Email marketing event koji su prigodno za mjesec ljubavi nazvali "In love with Email marketing", na kojem ćete imati priliku saznati najbolje primjere iz prakse.

Online event održat će se 12.2.2021. od 9:30- 11h, besplatan je za sve sudionike, a sastojat će se od dva dijela:

Keynote predavanje (na engleskom jeziku) koje će održati Rick de Wit, suvlasnik i Managing director tvrtke 100%EMAIL and 100% driven sa predstavljanjem najnovijih trendova u Email marketingu i nagrađivanih Email marketing strategija.

Panel diskusija sa predstavnicima iz respektabilnih industrija:

Ivan Kovačević , SofaScore & Grape Group ( Wine&more, Craft Technology, Tipsy )

, SofaScore & Grape Group ( Wine&more, Craft Technology, Tipsy ) Nataša Dević , Lider Media d.o.o

, Lider Media d.o.o Petar Milevoj , Maistra d.d.

, Maistra d.d. Željko Radin , Pevex d.d.

, Pevex d.d. Moderator: Dragan Petric, Bug.hr

Prijaviti se možete ovdje na linku ili direktno poslati upit za dodatne informacije na marketing@webpower.hr.