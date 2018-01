Aplikacija za dopisivanje Telegram dobit će vlastitu kriptovalutu

Svi oni koji se mobitelom često dopisuju s prijateljima, a ne žele da ih netko u tome nadgleda, prati i prisluškuje, obično ne vjeruju globalnim liderima kao što su WhatsApp ili Facebook Messenger, nego se odlučuju za sigurnija rješenja. Među njima najčešći izbor su Signal i Telegram, koji jamče da nitko nikada neće moći pročitati vaše poruke (osim, dakako, onih kojima su namijenjene).

Spomenuti Telegram nešto je komercijalnije rješenje i kompanija koja stoji iza njega do sada je pokrenula i anonimni servis za pisanje bloga Telegra.ph, a sada planira i vlastitu kriptovalutu.

Veliku nadu u uspjeh ICO-a daje sadašnjih 180 milijuna korisnika Telegrama

Lansiranje kriptovalute TON (Telegram Open Network) trebalo bi biti obavljeno kroz proces ICO-a vrijednog i do 500 milijuna dolara. Taj bi se događaj trebao zbiti u ožujku ove godine, a pokaže li se financijska procjena točnom, bit će to najveća inicijalna ponuda coina do sada. Najmanji ulog, navodno, bit će postavljen na čak 20 milijuna – što znači da ovaj ICO neće biti za "obične smrtnike" već za investicijske fondove i velike igrače.

Službenih informacija iz kompanije ili od njezinog osnivača Pavela Durova za sada nema, no TechCrunch se dokopao whitepapera u kojem su pronašli mnogo detalja vezanih uz TON.

Kriptovaluta TON trebala bi nakon ICO-a služiti za digitalna plaćanja, prvenstveno unutar Telegramove chat aplikacije. Njezin potpuno novi sustav decentraliziranog i naprednog blockchaina "treće generacije" trebao bi biti efikasniji od bitcoina i ethereuma, a korisnicima bi nudio još sigurnija plaćanja. Protokol bi trebao biti otporan na usporavanje transakcija nakon pridobivanja većeg broja korisnika, a na istoj bi se mreži držali i podaci o walletima.

TON neće biti moguće rudariti već će coine u opticaj puštati Telegram, a plan je da trgovanje istim bude dostupno i na popularnim svjetskim burzama kriptovaluta.