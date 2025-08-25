Prva godišnjica uhićenja Pavela Durova: "pravni i logički apsurd"

Osnivač Telegrama Pavel Durov oglasio se povodom godišnjice svojeg uhićenja u Francuskoj i poručio da je sve samo pravno i logički apsurdan igrokaz te još jednom istaknuo važnost privatnosti komunikacija

Prošlo je točno godinu dana otkako je protekloga ljeta u Francuskoj bio uhićen, nekoliko dana u pritvoru zadržan, pa potom i pušten osnivač aplikacije za kriptirano dopisivanje Telegram, Pavel Durov. Povodom prve godišnjice tog događaja on se oglasio putem društvene mreže X te poručio da "uhićenje CEO-a velike internetske platforme nije samo potez bez presedana, već je također pravni i logički apsurd".

Godina dana bez suđenja

I godinu dana nakon što je uhićen, protiv njega se u Francuskoj i dalje vodi kriminalistička istraga, a istražitelji se i dalje trude pronaći što je Telegram učinio pogrešno. Durov naglašava da su uvijek imali stroga pravila moderiranja, kao i da su se odazivali na sve pozive francuskih vlasti. Ističe i da je uhićen zbog greške policije, koja nije legalnim putem tražila informacije od njegove kompanije – pa su ga uhitili.

One year ago, the French police detained me for 4 days because some people I’d never heard of used Telegram to coordinate crimes. Arresting a CEO of a major platform over the actions of its users was not only unprecedented — it was legally and logically absurd. — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

Još uvijek se Durov, dakle, nije sasvim "izvukao" iz pravnog procesa, još uvijek se mora svakih 14 dana pojaviti u Francuskoj, a mogući datum suđenja ili saslušanja mu i dalje nije određen. Na komentar jednog korisnika X-a o tome da je Telegram Francuskoj dao stražnja vrata za pristup komunikacijama, kako bi Durov bio pušten na slobodu, on je odgovorio "radije bih umro – nikakav pristup trećim stranama nije dopušten do privatnih poruka na Telegramu".

Što je krimen?

Zbog snažne kriptografske zaštite Telegram je poznat kao alat kojim se za dopisivanje koriste teroristi, ali i skupine organiziranog kriminala diljem svijeta. To je nagnalo francuske istražitelje da Durova uhite i optuže za nedostatak moderiranja ilegalnog sadržaja, ali i izostanak suradnje s policijama i istražiteljima koji se bave takvim sadržajima, barem prema njihovom tadašnjem objašnjenju. Optužbe su bile naizgled vrlo ozbiljne naravi, pa je ovom poduzetniku prema njima prijetila zatvorska kazna od čak 20 godina – no, s vremenom se slučaj očito našao na klimavim nogama pa je ruski poduzetnik i dalje na slobodi.