Prva godišnjica uhićenja Pavela Durova: "pravni i logički apsurd"

Osnivač Telegrama Pavel Durov oglasio se povodom godišnjice svojeg uhićenja u Francuskoj i poručio da je sve samo pravno i logički apsurdan igrokaz te još jednom istaknuo važnost privatnosti komunikacija

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. u 14:03
📷 Pavel Durov / X
Pavel Durov / X

Prošlo je točno godinu dana otkako je protekloga ljeta u Francuskoj bio uhićen, nekoliko dana u pritvoru zadržan, pa potom i pušten osnivač aplikacije za kriptirano dopisivanje Telegram, Pavel Durov. Povodom prve godišnjice tog događaja on se oglasio putem društvene mreže X te poručio da "uhićenje CEO-a velike internetske platforme nije samo potez bez presedana, već je također pravni i logički apsurd".

Godina dana bez suđenja

I godinu dana nakon što je uhićen, protiv njega se u Francuskoj i dalje vodi kriminalistička istraga, a istražitelji se i dalje trude pronaći što je Telegram učinio pogrešno. Durov naglašava da su uvijek imali stroga pravila moderiranja, kao i da su se odazivali na sve pozive francuskih vlasti. Ističe i da je uhićen zbog greške policije, koja nije legalnim putem tražila informacije od njegove kompanije – pa su ga uhitili.

Još uvijek se Durov, dakle, nije sasvim "izvukao" iz pravnog procesa, još uvijek se mora svakih 14 dana pojaviti u Francuskoj, a mogući datum suđenja ili saslušanja mu i dalje nije određen. Na komentar jednog korisnika X-a o tome da je Telegram Francuskoj dao stražnja vrata za pristup komunikacijama, kako bi Durov bio pušten na slobodu, on je odgovorio "radije bih umro – nikakav pristup trećim stranama nije dopušten do privatnih poruka na Telegramu".

Što je krimen?

Zbog snažne kriptografske zaštite Telegram je poznat kao alat kojim se za dopisivanje koriste teroristi, ali i skupine organiziranog kriminala diljem svijeta. To je nagnalo francuske istražitelje da Durova uhite i optuže za nedostatak moderiranja ilegalnog sadržaja, ali i izostanak suradnje s policijama i istražiteljima koji se bave takvim sadržajima, barem prema njihovom tadašnjem objašnjenju. Optužbe su bile naizgled vrlo ozbiljne naravi, pa je ovom poduzetniku prema njima prijetila zatvorska kazna od čak 20 godina – no, s vremenom se slučaj očito našao na klimavim nogama pa je ruski poduzetnik i dalje na slobodi.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi