Koja aplikacija za slanje poruka najmanje uništava kvalitetu fotki i videa?

Najpopularnija aplikacija za slanje poruka u stvarnom vremenu je WhatsApp - predstavljen je 24. veljače 2009., a osnovali su ga bivši zaposlenici Yahooa Jan Koum i Brian Acton. Oko tri milijarde korisnika svaki mjesec koriste Metinu aplikaciju.

Viber je lansiran u prosincu 2010. Razvila ga je izraelska tvrtka Viber Media, a iako imaju više od milijardu registriranih korisnika mjesečno imaju oko 300.000 korisnika.

Telegram je predstavljen 14. kolovoza 2013. godine, imaju oko milijardu korisnika mjesečno. Osnovali su ga Pavel i Nikolaj Durov, poznati i kao osnivači ruske društvene mreže VKontakte.

Facebook je Messenger predstavio 9. kolovoza 2011. Prije toga je chat bio integriran unutar glavne Facebook aplikacije i weba. Mjesečno ga u svijetu koristi oko jedne milijarde korisnika.

Istražili smo kolike se veličine datoteka mogu poslati kroz ove četiri aplikacije te kroz koju ćete aplikaciju dobiti najbolju kvalitetu, pri primanju na svoj telefon. Za primjer smo snimili 16:9 fullHD video dužine 10 minuta i 30 fps, veličina mp4 videa je 1 GB, dok smo za fotografiju snimili 4:3 kadar, snimljen s 200 megapiksela (rezolucija 16.320 x 12.240 piksela), veličine 29,81 MB. Koristili smo Android telefone i za slanje i za primanje privitaka.

WhatsApp smanjuje do 99,6 %

Slanje u HD kvaliteti kroz WhatsApp je rezultiralo primanjem fotografije na drugom telefonu veličine 461 kB (5120 x 3840 piksela) dok je niža kvaliteta originalno poslanu fotografiju od 30 MB na kraju smanjila na samo 115 kB (2040 x 1530 kB). Pretvoreno u postotak, HD slanje je rezultiralo smanjivanjem od čak 98,5 % dok je SD kvaliteta napravila kompresiju od čak 99,6 %.

Snimili smo zatim fotografiju u 12 megapiksela (4000 x 3000 piksela), veličine 3,11 MB. Nakon slanja u HD kvaliteti primatelj je dobio fotografiju u rezoluciji 4000 x 3000 piksela, a veličina je bila smanjena na 518 kB. Odabirom SD kvalitete primatelj je dobio fotografiju veličine 79,40 kB, uz 1600 x 1200 piksela. Pretvoreno u postotke, 83 posto je smanjena veličina kroz HD slanje dok je kroz standardnu veličinu postotak kompresije bio 97,5 posto.

Slanje videa kroz WhatsApp: fullHD video od 1 GB i dužine 10 minuta smo kroz standardnu kvalitetu poslali u punoj dužini, a primatelj je dobio video veličine 104 MB, uz rezoluciju smanjenu na 848 x 478 piksela. WhatsApp je video smanjio na 10 posto originalne veličine.

Isti video od 10 minuta probali smo poslati u HD kvaliteti, ali nam je aplikacija dopustila slanje videa maksimalne dužine 8:48 minuta jer WhatsApp ne dopušta slanje dužih HD video filmova (u suštini, video filmovi ne mogu biti veći od 180 MB). Na drugoj strani smo dobili video veličine 91,68 MB, uz dužinu od 8:48 minuta, a rezolucija je bila 848 x 478 piksela. Prije slanja moguće je ručno odrezati višak videa, iznad 8:48 minuta, što je korisna značajka.

Videu smo (zadržavajući dužinu od 10 minuta) smanjili rezoluciju na 1136 x 640 piksela te uz 25 fps i nižu kvalitetu imali video od 171 MB. Na drugom telefonu kroz WhatsApp smo dobili video dužine 10 minuta te uz rezoluciju 848 x 478 piksela veličina je bila 113 MB.

Viber smanjuje do 99,9 %

Fotografiju od 30 MB poslanu kroz najbolju kvalitetu (postavlja se u Postavkama, a dostupno je slanje u kompresiranoj nižoj kvaliteti, srednje dobroj i izvrsno visokoj) na drugom telefonu s Viber aplikacijom dobili smo u rezoluciji 1800 x 1350 piksela, uz veličinu od 313 kB. Dakle, smanjenje je 99 posto odnosno dobili smo 1 posto originalne veličine.

Zatim smo u Viberu postavili najnižu kvalitetu pri slanju, a na drugom smo telefonu u Viberu dobili fotografiju u rezoluciji 854 x 641 piksela (32,55 kB), što bi bilo smanjenje od čak 99,9 posto odnosno na samo 0,1 posto od originalne veličine fotografije (od 30 MB).

Isprobali smo slanje fotografije veličine 3,11 MB, kroz najveću kvalitetu, a na drugom smo telefonu dobili 1800 x 1350 piksela, uz veličinu od 483 kB. Slanje kroz najnižu kvalitetu rezultiralo je primanjem fotografije u rezoluciji 854 x 641 piksela, uz veličinu od 34,68 kB.

Viber nema opciju odabira kvalitete pri slanju videa (moguće je postaviti samo kvalitetu za fotografije). Slanje originalnog fullHD video filma od 1 GB i 10 minuta dužine nije prošlo jer je Viber (prije slanja) video smanjio na maksimalno dostupnih 5 minuta, a na drugom smo telefonu dobili video veličine 40 MB.

Video smo smanjili na dužinu od 5 minuta (veličina 519 MB, fullHD), kako bismo udovoljili zahtjevu Vibera, a na drugom smo telefonu preuzeli video veličine 44,8 MB. Zaključak: Viber video smanjuje na 8,6 posto odnosno na 91,4 posto originala.

Telegram omogućuje slanje originalnih datoteka

U postavkama aplikacije Telegram možete podesiti kvalitetu prilikom primanja: Settings > Data and Storage > pod „Automatic media download“ za mobilne podatke i Wi-Fi odaberite High odnosno visoku kvalitetu primljenih medija ili nižu kvalitetu. Korisno je što Telegram nudi mogućnost da se fotografije i video filmovi pošalju i kao datoteka pa u tom slučaju primljeni file ostaje nepromijenjen.

Fotografiju od 30 MB poslali smo najprije standardnim načinom (kao medijsku datoteku), a prije slanja smo na dnu ekrana odabrali HD kvalitetu. Na drugi je telefon stigla fotografija u rezoluciji 1280 x 960 piksela, veličina 74 kB. Istu smo fotografiju poslali kroz standardnu SD kvalitetu, a dobili smo isti rezultat.

Pretpostavljali smo da je postavka visoke kvalitete na primateljevom telefonu utjecala na istu kvalitetu, bez obzira na slanje SD ili HD kvalitete. Zbog toga smo na primateljevom telefonu podesili najnižu kvalitetu pri preuzimanju, a pri slanju postavili HD kvalitetu. Rezultat je ponovo bio isti, ništa se nije promijenilo. Telegram je poslani original smanjio na samo 0,25 % odnosno 99,75 % je bilo smanjenje nakon primitka fotografije.

Poslali smo kroz Telegram fotografiju od 30 MB kao datoteku. Nakon odabira primatelja u Telegramu odaberite ikonu spajalice, zatim File na dnu ekrana te zatim Gallery smješten u sredini ekrana kako biste pronašli željenu fotografiju. Primatelj je dobio originalni file u svoju Telegram aplikaciju.

Najveća veličina datoteke koja se kroz Telegram može poslati je do 2 GB, a to mogu biti fotografija, video ili dokument. Ako koristite Telegram Premium odnosno plaćate mjesečnu pretplatu od oko 6 eura omogućeno je slanje datoteka do 4 GB (dostupna je i godišnja pretplata od 34 do 40 eura).

Kroz Telegram smo poslali i fullHD video veličine 1 GB i trajanja 10 minuta (nismo ga slali kao datoteku!). Ne nude se nikakve dodatne opcije što se tiče kompresije prilikom slanja. Primatelj je dobio video dužine 10 minuta, ali veličina videa je bila 196 MB. Dakle, kompresija je bila 80,4 posto.

Messenger smanjuje do 99,6 %

Na kraju smo fotografiju od 30 MB poslali kroz Facebookov Messenger. Na drugoj se strani pojavila fotografija u rezoluciji 2048 x 1535 piksela (original je 16.320 x 12.240 piksela), veličina joj je s 30 MB smanjena na 122 kB. Dakle, na samo 0,4 posto od originala odnosno smanjena je 99,6 posto.

FullHD video 1920 x 1080 piksela (veličine 1 GB) na drugom Messenger računu imao je nakon preuzimanja 79 MB, a rezolucija je bila 1024 x 576 piksela. Poslali smo i video od 171 MB (rezolucija 1136 x 640 piksela), a na primateljevom je telefonu smanjen na 53 MB, uz 640 x 368 piksela.

Savjeti za slanje i primanje preko instant poruka

Kod većine testiranih aplikacija se primljeni foto i video sadržaj automatski sprema u memoriju telefona, što dodatno zauzima prostor u uređaju, a opterećuje i sigurnosnu kopiju, ako ju spremate u oblak ili na drugi fizički medij.

Primate li prečesto na svoj telefon video filmove i fotografije trebate znati da se prilikom spremanja sigurnosne kopije (backup) u cloud servis poput Googleovog Diska samim time troši ukupni diskovni prostor (besplatno 15 GB).

U WhatsApp postavkama možete odabrati manju ili veću kvalitetu kod preuzimanja, kao i kod slanja. Prilikom spremanja backupa na cloud smanjit ćete veličinu ako ne uključite video filmove. Imate i opciju nestajućih poruka, koje će se automatski izbrisati nakon 24 sata, 7 ili 90 dana.

Viber omogućuje odabir i fotografija i video filmova prilikom spremanja sigurnosne kopije na cloud, čime također utječete na zauzimanje prostora na oblaku, kako biste imali mogućnost povratka cijele povijesti u slučaja gubitka ili kvara telefona kao i kada se prebacujete na novi telefon.

Kod sve tri aplikacije (Telegram, Viber i WhatsApp) možete u postavkama pronaći sve datoteke i pobrisati ih (ili barem one najveće), kako biste smanjili zauzeće memorije na telefonu i u cloudu.