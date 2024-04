Četvrti bitcoin halving događa se ovoga vikenda

Tijekom nadolazećeg vikenda dogodit će se, tek četvrti put otkako je bitcoin pokrenut, događaj poznat kao halving. Planirano je to i unaprijed programirano prepolavljanje nagrada za rudare najveće svjetske kriptovalute, čime se njezina ponuda postupno smanjuje.

Poticaji padaju na pola

Pojava halvinga događa se otprilike svake četiri godine, no nije uvjetovana vremenski već količinom generiranih bitcoina. Odvija se nakon svakih 210.000 generiranih blokova na bitcoinovom blockchainu. Prvo ovakvo smanjenje "nagrada" za rudarenje na pola dogodilo se 29. studenoga 2012., drugo 10. srpnja 2016., a treće 11. svibnja 2020. godine. Nakon ovoga vikenda, kada se to dogodi i četvrti put, nagrada za rudarenje, koja se dodjeljuje svakih 10 minuta, past će s trenutačnih 6,25 na 3,125 bitcoina.

Za rudare to znači da će njihovi sustavi morati odraditi više kalkulacija za manju nagradu. No, budući da je bitcoin zamišljen kao kriptovaluta s ograničenom ponudom (21 milijun BTC-a), ta programirana oskudnost trebala bi donijeti i porast vrijednosti BTC-a, pa samim time i porast vrijednosti rečenih nagrada. Do sada je pojava halvinga vrlo pozitivno utjecala na vrijednost bitcoina, pa mnogi očekuju i da ovotjedni pad ponude dovede do istog ishoda.

Cijene i halving

Za primjer, tijekom prvog halvinga bitcoin je koštao oko 12,5 dolara, da bi u godini nakon toga dostigao cijenu od preko 1.100 dolara. Kod drugoga, vrijedio je oko 650 dolara, a nakon toga nastavio rasti sve do 20.000 dolara. Prošli puta bitcoinom se neposredno prije halvinga trgovalo po cijeni od oko 8.500 dolara, a danas je ona viša od 60.000 dolara.

Cijena bitcoina i termini halvinga TradingView

Trend je, međutim, opadajući. Oni koji su kupili bitcoin kod prvog halvinga, do sljedećega su mogli povećati vrijednost svoje imovine za čak 93x (u teoretskom slučaju prodaje na vrhuncu cijene tog vala). U drugom halvingu potencijalna je zarada bila 30x, a u trećem "samo" 8x. Koliko će bitcoin vrijediti do petog planiranog smanjenja nagrada – možemo samo nagađati.

Ono što je sigurno, jest da svaki ovakav događaj ima značajne posljedice na rudare, koji su u vječnoj utrci za optimiziranjem svojih sustava, traženju najpovoljnije lokacije za rad rigova, i sličnim prilagodbama. Industrija bitcoina ide dalje, analitičari predviđaju nove vrhunce njegove cijene, a samim time i novu aktivnost kad je riječ o ulaganjima, fondovima i rudarenju.