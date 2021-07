Dijamant 'The Key 10138' prodan za 12,3 milijuna dolara u kriptovaluti

Međunarodna aukcijska kuća Sotheby's, objavila je nedavno da će se dijamant od 101,38 karata, moći kupiti bitcoinom ili etherom, čineći ga tako najskupljim objektom javno ponuđenom za kupnju kriptovalutama dosad.

Tada se predviđalo da će ovaj dijamant u obliku suze postići cijenu i do 15 milijuna dolara, no ipak je prodan, kako navode, „anonimnom privatnom sakupljaču“ za 12,3 milijuna dolara u kriptovaluti, no Sotheby's ne želi otkriti kojom je kriptovalutom plaćeno.

Direktor Sotheby'sovog globalnog odjela za luksuz, Josh Pullan, rekao je da je potražnja za dragocjenim kamenjem sve veće, pogotovo kod mlađih, digitalno uhodanih generacija, koji ponajviše žive u Aziji, piše Bloomberg.

„Mnogi su se ljudi jako brzo obogatili nestabilnošću tržišta kriptovaluta u posljednjih godinu dana, pa su sada raspoloženi za potrošnju“, rekao je George Bak, švicarski umjetnički savjetnik i kustos za Muzej suvremene digitalne umjetnosti. Dodaje i da su mnogi rukovoditelji aukcijskih kuća bili iznenađeni interesom kolekcionara koji su željeli platiti kriptovalutama.

„Ako želite biti konkurentni u svijetu umjetnosti kao trgovac umjetninama ili aukcijska kuća, omogućavanje kolekcionarima da plaćaju kriptovalutama učinit će vas privlačnijim i inovativnijim“, zaključuje Bak.

Plaćanje kriptovalutama na dražbama nije više rijetkost, pa se tako može primijetiti da se često prodaju različita umjetnička djela u obliku nezamjenjivih tokena (NFT) i to po vrtoglavim cijenama.