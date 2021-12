Nakon 12 godina već je 90% svih bitcoina izrudareno

Proces verifikacije transakcija na blockchainu, poznat i kao rudarenje, onima koji ga izvode donosi određenu monetarnu korist. Za utrošen rad procesora koji verificiraju transakcije rudarima se dodjeljuje određena količina bitcoina, a ona se, planirano, s vremenom smanjuje, kroz proces poznat kao halving. Posljednji takav događaj zbio se u svibnju prošle godine, kada je nagrada za rudarenje koja se dodjeljuje svakih 10 minuta pala s 12,5 na 6,25 bitcoina. Tada je vrijednost jednog bitcoina iznosila manje od 9, a danas je na razini od oko 50 tisuća američkih dolara.

Prema Satoshijevom planu

Postupno smanjenje broja dodijeljenih bitcoina ima za cilj odgoditi trenutak kada će svi ikada dostupni bitcoini biti pušteni u opticaj. Njih će biti tek 21 milijun, kako je to prilikom pokretanja ove kriptovalute zacrtao misteriozni Satoshi Nakamoto. Prema podacima koje je s platforme Blockchain.com prikupio Cointelegraph, do početka ovoga tjedna rudari su generirali ukupno 18,899 milijuna bitcoina. To znači da je upravo premašena granica od 90% svih bitcoina koji će ikada biti stvoreni.

Za postizanje ovih 90% bilo je potrebno 12 godina, no za preostalih 10% bit će potrebno više od toga, upravo zbog ranije opisanog procesa halvinga i smanjivanja nagrada za rudare. Kalkulacija pokazuje kako će se rudariti moći otprilike narednih 119 godina, jer će smanjenje nagrade za pola otprilike svake 4 godine značajno usporiti generiranje bitcoina. Sljedeći halving očekuje se 2024. godine, kada bi nagrada trebala pasti na 3,125 BTC.

Ukupna količina bitcoina u opticaju (Blockchain.com)

Progresivno usporavanje dodjele nagrada trebalo bi donijeti povećanje cijene bitcoina u budućnosti, a značit će i da će oko 2040. godine redovna nagrada biti manja od 0,2 BTC. Tada bi trebalo ostati dostupno oko 80.000 bitcoina za rudarenje. Prema tim trendovima, za rudarenje posljednjeg bitcoina bit će potrebno 40-ak godina.

Trenutačnih tek nešto manje od 18,9 milijuna bitcoina ima ukupnu vrijednost od nešto preko 920 milijardi dolara, što čini oko 41% vrijednosti cijelog kriptotržišta. Ono je trenutačno na razini od oko 2,23 bilijuna američkih dolara.