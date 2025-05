Od početka godine - 23.000 manje bitcoin milijunaša

Istraživanje Finbolda koje je naslovljeno „Trump’s first 100 days in office erase over 20,000 Bitcoin millionaires“ (Trumpovih 100 dana u uredu izbrisalo preko 20.000 bitcoin milijunaša) pokazuje da je od 21. siječnja do 30. travnja ove godine broj Bitcoinadresa s milijunskim iznosima pao za 23.310 – sa 176.364 na 153.054, što predstavlja pad od 13,22%, odnosno prosječni dnevni gubitak od 233 adrese.

Adrese s vrijednošću BTC-a od 10 milijuna dolara ili više zabilježile su pad od 18,30%, smanjivši se za 3.441 (s 18.801 na 15.360). Adrese s iznosima između 1 i 9,99 milijuna dolara pale su za 12,61% (gubitak od 19.869 adresa).

Pad je zabilježen i kod adresa s manje od milijun dolara vrijednosti BTC-a, čiji se broj smanjio za gotovo 3 milijuna (s 91 na 88 milijuna).

Djelomično ublažavanje gubitaka dogodilo se zbog rasta cijene BTC-a u drugoj polovici travnja, kada je cijena porasla s oko 75.000 USD na nešto ispod 95.000 USD. Cijena BTC-a 21. siječnja iznosila je 102.204 USD.

Usprkos naslovu, ne postoji nikakva tvrdnja, kauzalna veza ili dokaz da je Trump (štogod mislili o njemu) na bilo koji način odgovoran za to.