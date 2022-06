Oštar pad količine energije korištene za rudarenje kriptovaluta

Pad cijene kriptovaluta obeshrabrio je i rudare te nagnao one s neisplativim sustavima na gašenje postrojenja, pa se sada za ovu aktivnost troši i 50% manje električne energije nego prošlog mjeseca

Digiconomist, stranica koja prati utrošak električne energije za rudarenje kriptovaluta u svijetu, osvježila je svoje podatke i pokazala kakvu zapravo "krizu" trenutačno proživljavaju rudari kriptovaluta. Kao što znamo, posljednjih tjedana traje velika rasprodaja bitcoina, ethereuma i ostalih vodećih kriptovaluta, a cijene su im na vrlo niskim razinama u usporedbi s onima kakve su bile prije samo nekoliko mjeseci.

Značajan pad cijena, prije svega bitcoina i ethereuma, doveo je do situacije u kojoj je rudarenje sve manje isplativo, odnosno isplativo je samo nekima (ovisno gdje rudare, koliko im je skupa električna energija i koliko su im efikasni sustavi). To je, pak, nagnalo mnoge da prestanu s rudarenjem, a obeshrabreni rudari tako su doveli i do situacije koja je vidljiva na Digiconomistovim grafikonima – u samo nekoliko tjedana potrošnja energije za rudarenje bitcoina i ethereuma pala je drastično.

Manje je aktivnih rudara

S vrhunca zabilježenog početkom lipnja, koji je iznosio preko 200 TWh (gledano na godišnjoj razini), rudarenje bitcoina u svijetu sada je palo na razinu na kojoj troši "samo" oko 131 TWh godišnje. To je i dalje na razini cijele Argentine, ali je za cijelu trećinu manje nego prije samo nekoliko tjedana.

Kod ethereuma je pad cijene bio veći nego kod bitcoina, pa je tako veći i pad utroška električne energije. S 94 TWh na vrhuncu, rudarenje sada troši oko 46 TWh godišnje, što je gotovo upola manje i usporedivo je s godišnjom potrošnjom električne energije u Kataru ili Portugalu.

Nizozemski ekonomist Alex de Vries, koji vodi ovu statistiku, pojašnjava kako su oni sa "suboptimalnom" opremom za rudarenje bili prisiljeni zaustaviti rad, jer su počeli gubiti novac. "Kod opreme za rudarenje bitcoina to je velik problem, jer se ti strojevi najčešće ne mogu prenamijeniti za druge svrhe. Kada su neprofitabilni, potpuno su beskorisni. Možete ih zadržati u nadi da će se cijena oporaviti ili ih prodati u otpad", kaže de Vries.

Kod ethereuma, gdje, se rudarenje najčešće obavlja moćnim grafičkim karticama, takve se kartice mogu prodati na tržištu. Ova kriptokriza mogla bi dovesti do smanjenja nestašice kartica i (napokon) pada njihovih cijena, smatra ovaj stručnjak.