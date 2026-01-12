Tihi rat u srcu bitcoin mreže

Vrijednost bitcoina upravo je pala za 23%. Gledate u ekran i pokušavate se uvjeriti da je riječ o grešci, osvježavate stranicu, ali brojke ostaju iste, crvene i neumoljive. A onda nailazite na vijest koja vam ledi krv u žilama: Coinbase čuva bitcoine na pogrešnom lancu, na manjinskom ogranku blockchaina nastalom nakon hard forka. Pad od 23% odnosi se na “pravi” bitcoin, ali ne i na onaj koji vi posjedujete. Ono što ste smatrali svojim bitcoinom upravo je postalo gotovo bezvrijedna digitalna sjena. Sljedeći tjedan idete u mirovinu, a sada shvaćate da vaša ušteđevina nije izgubila dio vrijednosti, ona je niz brojeva za koje nitko više ne mari...