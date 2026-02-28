NASA značajno izmijenila plan za povratak ljudskih posada na Mjesec

U tjednu, obilježenom povratkom rakete SLS za misiju Artemis II natrag u hangar s lansirne rampe, stiže još velikih novosti vezanih uz misije povratka ljudskih posada na Mjesec. NASA je najavila značajne promjene u programu Artemis s krajnjim ciljem uspostavljanja trajnog prisustva na Mjesecu.

Strateški zaokret

Nova strategija uključuje povećanje učestalosti lansiranja, pri čemu se od 2028. godine planira barem jedno slijetanje na lunarnu površinu svake godine. Ključni element ovog ubrzanja ritma je standardizacija konfiguracije svemirskih letjelica, čime se želi eliminirati nepotrebna složenost i smanjiti rizici u proizvodnji i razvoju.

Direktor NASA-e Jared Isaacman istaknuo je da je povećanje brzine djelovanja nužno zbog rastuće geopolitičke konkurencije. Prema njegovim riječima, agencija se vraća logici postupnog i faznog pristupa koji je omogućio uspjeh misije Apollo 1969. godine. Kako bi se to postiglo, NASA će dodatno osnažiti vlastite kompetencije i raditi na razvoju rješenja unutar agencije, surađujući "rame uz rame" s komercijalnim partnerima – od kojih se u najboljoj poziciji nalaze SpaceX i Blue Origin.

Artemis III ne ide na Mjesec

U sklopu revidiranog plana, misija Artemis III, koja je sada predviđena za 2027. godinu, služit će kao ključni testni poligon u niskoj orbiti Zemlje. Cilj te misije, po novome, bit će provjera operativnih sposobnosti sustava za održavanje života, komunikaciju i pogon, kao i testiranje novih svemirskih odijela za izlazak iz kapsule. Također, planira se spajanje s komercijalnim lunarnim landerima tvrtki SpaceX i Blue Origin, što je nužan preduvjet za planirano slijetanje na Mjesec. Njega će, pak, prema novom planu obaviti astronauti iz misije Artemis IV, za sada planirane za 2028. godinu.

Pomoćnik direktora Amit Kshatriya pojasnio je da će se u budućim misijama koristiti konfiguracija "Block 1" sustava SLS i Orion kako bi se zadržala visoka razina pouzdanosti sustava. Umjesto čestih izmjena dizajna, fokus će biti na učenju kroz kontinuitet, čime se osigurava veća sigurnost posade. Tvrtka Boeing, kao partner u izradi rakete SLS, potvrdila je spremnost svojih proizvodnih kapaciteta i opskrbnog lanca za ovaj intenzivniji raspored lansiranja.

Pripreme za lansiranje

Dok se razvijaju dugoročni planovi, timovi u Svemirskom centru Kennedy aktivno rade na pripremi misije Artemis II. Raketa SLS i letjelica Orion vraćene su 25. veljače u hangar za sastavljanje radi popravaka i dodatnih provjera. Glavni fokus inženjera trenutačno je na rješavanju problema s helijem koji je uočen na gornjem stupnju rakete, uz redovne procedure održavanja i testiranja sustava za preuranjeni prekid leta. Iz agencije vjeruju da će ti zahvati biti gotovi na vrijeme te omogućiti lansiranje Artemisa II već u travnju.