Antec P120 Crystal - elegantno kućište od čelika i kaljenog stakla

Antec je u svoju ponudu dodao još jedno računalno kućište iz serije Performance. Radi se o mid-tower kućištu P120 Crystal koje se ponajviše ističe jednostavnim dizajnom kojim prevladavaju ravne linije te velike staklene površine. Ostatak kućišta je od čelika.

Antec Performance P120 Crystal namijenjen je novijim tehnologijama. Shodno tomu nema mjesta za ugradnju zastarjelih 5,25“ optičkih pogona, 3,5“ disketnih jedinica i slično. Na mjestu gdje se prije desetak godina ugrađivao DVD uređaj sada se ugrađuju HDD ili SSD uređaji. Razlog tomu je što je prednji panel, kao i bočni (lijevi) većinom od kaljenog stakla.

Antec je odlučio iz ovog kućišta izbaciti svaki suvišni šaraf. Umjesto odvijačem, bočni panel se otključava pomicanjem ručice, a radi što lakšeg rukovanja bočni panel je postavljen na šarke. Antec je kućište opremio i s aluminijskim držačem grafičke kartice.

Kad smo kod grafičkih kartica napomenimo kako se iste mogu postaviti u vodoravni i okomiti položaj, ovisno o želji kupca. Također napomenimo kako kod odabira grafičke kartice treba pripaziti da ista nije duža od 450 milimetara. Napajanje ne smije biti duže od 294 milimetara, a procesorski hladnjak ne smije biti viši od 185 milimetara.

Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za matične ploče do formata E-ATX (12“ x 11“), tri 2,5“ SSD-a i dva 3,5“ HDD-a. Kućište ima sedam horizontalnih i tri vertikalna utora za ugradnju PCI uređaja. Sve tipke i portovi smješteni su na vrhu gornjeg panela. Antec se pobrinuo za podršku za različite sustave vodenih hlađenja, s radijatorima do 360 milimetara te ventilatorima do 140 milimetara.

Dimenzije kućišta su 476 x 234 x 485 milimetara, a masa 10,4 kilograma. Antec na kućište nudi dvogodišnje jamstvo. Cijena kućišta je pristojnih 99,99 USD.