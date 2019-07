In-Win 309 - kućište sa 144 LED-ice i osjećajem za ritam

Krajem prošle godine, InWin je predstavio kućište InWin 307 koje je opremio sa povećim brojem LED-ica (144) koje su bile u stanju prikazati različite znakove i uzorke na prednjem panelu. Uz kućište je došao i poseban softver (InWin GLOW) putem kojeg su se kupci mogli i okušati u kreiranju vlastitih znakova i uzoraka.

Sada kojih osam mjeseci kasnije InWin je predstavio novo kućište – InWin 309. Za razliku od 307-ice, novi model ima malčice agresivniji dizajn, crnu boju umjesto bijele, koju tipku više te četiri tvornički ugrađena InWin EGO ventilatora od kojih svaki ima po 16 LED-ica. Poput prošlogodišnjeg modela tako i ovogodišnji ima i jedan mikrofon kako bi se prema želji korisnika LED-ice animirale u ritmu glazbe.

Osim promjena u dizajnu i dodavanja nove tipke kojom se može upravljati radom i osvjetljenjem ventilatora izravno s kućišta drugih promjena nema. InWin 309 ima jednak broj mjesta za ugradnju komponenti i prima matične ploče istog formata kao i kućište InWin 307 (od Mini-ATX do 12“ x 10,7“ ATX).

InWin 309 može primiti do dva 3,5“ HDD-a, do tri 2,5“ SSD-a (ili HDD-a) te jedno napajanje dužine do 200 milimetara. Kod odabira grafičkih kartica treba voditi računa da nisu duže od 350 milimetara te da procesorski hladnjaci nisu viši od 160 milimetara. Iz razumljivih razloga (prednjeg RGB panela) nisu podržani 5,25“ uređaji.

Novo kućište je također izrađeno kombinacijom materijala – SECC čelik, ABS plastika te temperirano staklo. Kućište je dobilo na težini te sada umjesto 11,61, teži 13,65 kilograma. Istovremeno dimenzije su nešto manje – 553 x 500 x 238 milimetara. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.