InWin 307 - kućište s totalno drugačijom primjenom RGB-a

InWin je predstavio novo računalno kućište – 307. Iza ovog jednostavnog naziva krije se Midi- Tower kućište koje RGB osvjetljenje donosi na potpuno drugačiji način nego ste navikli – u obliku 144 RGB LED-ica kojima je na prednjem panelu moguće prikazati različite znakove i uzorke.

Osim bočne stranice koja je od temperiranog stakla, ostatak kućišta je bijele boje. S prednje strane nalazi se matirani plastični panel ispod kojeg se nalazi 144 RGB LED-ica s kojima je kako smo već naveli moguće prikazati različite znakove i uzorke. Za tu namjenu InWin je osmislio i posebni softver (InWin GLOW) koji na prvu podsjeća na softver za izradu ikona. U njemu možete kreirati neki lik, i on će se ubuduće prikazivati na prednjem panelu.

Ako se ne osjećate odveć kreativnima, uvijek možete odabrati neku od 12 postojećih konfiguracija osvjetljenja. S bočne strane prednjeg panela nalaze se i tipke kojima možete automatski postaviti neki od ugrađenih modova – clock, vortex, hourglass i dr. Kućište ima ugrađen i mikrofon pomoću kojeg prepoznaje zvukove koje potom pretvara u grafičke zvučne valove.

Unutar kućišta moguće je ugraditi radijatore za vodena hlađenja, ali i do sedam 120-milimetarskih ventilatora. Što se ostalih komponenti tiče, InWin 307 može primiti do dva 3,5“ HDD-a, do tri 2,5“ SSD-a (ili HDD-a) te jedno napajanje dužine do 200 milimetara. Zbog razumljivih razloga (prednjeg RGB panela) nisu podržani 5,25“ uređaji.

Prilikom kupnje komponenti treba voditi računa da visina procesorskog hladnjaka ne prelazi 160 milimetara te da grafička kartica nije duža od 350 milimetara. Dimenzije kućišta su 537 x 501 x 238 milimetara, a težina 11,61 kilogram. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

Kućište je prvi put prikazano na Computex 2018 sajmu, a od 19. prosinca 2018. godine stiže i u trgovine (najprije na azijsko tržište) po cijeni od 35.800 jena, što je oko 279 eura.