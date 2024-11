Sharkoon predstavio atraktivna AK6 RGB i MK6 RGB kućišta

Sharkoon je predstavio dva nova računalna kućišta – AK6 RGB i MK6 RGB. Oba kućišta dizajnom su vrlo slična, jedina stvarna razlika je u veličini, jer AK6 RGB dolazi u ATX izvedbi, a MK6 RGB u micro-ATX.

AK6 RGB podržava Mini-ITX, micro-ATX, ATX i BTF formate matičnih ploča, dolazi s četiri predinstalirana 120-mm ARGB PWM ventilatora te može primiti dodatnih pet ventilatora. Umjesto ventilatora moguće je ugraditi radijatore do 360 mm s gornje strane kao i jedan dodatni 280-mm ventilator s bočne.

Što se prostora u unutrašnjosti kućišta tiče, ima ga dovoljno. Moguće je ugraditi grafičke kartice dužine do 41 centimetar kao i napajanja dužine do 23,5 centimetara. Procesorski hladnjaci mogu biti visoki do 17 centimetara. Radijator koji se ugrađuje s gornje strane kućišta smije biti visine do 6 centimetara. U AK6 RGB mogu se ugraditi dva 3,5“ HDD ili četiri 2,5“ SSD uređaja. Ugradnja optičkih uređaja nije predviđena.

Prednja i bočna strana kućišta izrađena je od kaljenog stakla dok je ostatak od metala. Dimenzije kućišta su 43,5 x 22,5 x 48,5 centimetara, a masa 6,1 kilograma. Kućište je dobavljivo u crnoj i bijeloj boji po preporučenoj cijeni od 84,90 €.

MK6 RGB svojevrstan je manji brat modela AK6 RGB. Dijele identičan dizajn s ranije navedenom razlikom kako se radi o micro-ATX kućištu. Samim time, broj matičnih ploča koje podržava je manji – Mini-ITX i micro-ATX kao i microATX u BTF izdanju.

Uz njega Sharkoon tvornički isporučuje tri 120-mm ARGB PWM ventilatora, a podržava ugradnju do maksimalno osam ventilatora. Također može umjesto ventilatora primiti do dva radijatora – do 360 mm s gornje strane i do 240 mm s bočne. Što se tiče dužine i visine komponenti koje je moguće ugraditi u ovo kućište isto je kao i kod većeg AK6 RGB modela. Proizvođač navodi kako MK6 RGB ima mogućnost ugradnje do tri 2,5“ uređaja, jednog manje nego što je slučaj s AK6 RGB.

Tipke za uključivanje računala i njegovo resetiranje kao i USB (1x USB-C, 2x USB-A) te 3,5-mm TRRS priključci smješteni su s lijeve bočne strane. Dimenzije kućišta su 43,5 x 22,5 x 44,5 centimetara, a masa 6,1 kilograma. Kućište je dobavljivo u crnoj i bijeloj boji po preporučenoj cijeni od 79,90 €.