Sharkoon Rebel C50 - modularan i prozračan

Sharkoon, dobro poznati proizvođač računalne periferije, u svoju je ponudu dodao novo računalno kućište – Rebel C50. Kućište je ATX formata i dolazi u dvije izvedbe – standardnoj i RGB. Neovisno o tome radi li se o modelu sa ili bez RGB osvjetljenja kupac može računati na tri posebnosti – modularni dizajn, prostranu unutrašnjost te na optimalan protok zraka. Potonje je postignuto tako što je proizvođač sa svih strana postavio perforirane stranice u vidu sitne mreže.

Rebel C50 Black i Rebel C50 White kako im sam naziv kaže dolaze u crnoj i bijeloj boji. Kućišta s RGB dodatkom u nazivu, Rebel C50 RGB Black i Rebel C50 RGB White, razlikuju se samo po tome što se u unutrašnjosti umjesto običnih, nalaze RGB ventilatori, što imaju RGB kontroler te što im je jedna bočna stranica (lijeva) prozirna (kaljeno staklo) kako bi RGB ventilatori što bolje došli do izražaja. Ostale specifikacije su iste za sve modele kućišta.

Kako bi hlađenje komponenti bilo što učinkovitije napajanje je odijeljeno od ostalih komponenti tunelom kojeg je dijelom moguće ukloniti, kako bi se dobilo na dodatnom prostoru, u slučaju da je s prednje strane potrebno ugraditi ventilatore ili druge komponente. Zahvaljujući modularnom dizajnu moguće je do četiri ventilatora unaprijed postaviti na montažni nosač te ga potom smjestiti iza matične ploče ili ispod gornje stranice kućišta.

Kućište je opremljeno s ukupno dva montažna nosača na koje je moguće osim navedenih ventilatora postaviti i HDD ili SSD uređaje te radijatore sustava za hlađenje, ovisno o željama i potrebama korisnika. U slučaju HDD/SSD uređaja na nosač je moguće postaviti do tri takva uređaja, a u slučaju radijatora – jedan do 360 milimetara. Korisnici koji se ne boje buke, a ujedno su pobornici i klasičnog hlađenja pomoću ventilatora imaju mogućnost ugradnje do čak jedanaest 120-milimetarskih ventilatora.

Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za ugradnju i najvećih grafičkih kartica koje su trenutno dostupne na tržištu (dužine do 40 centimetara). Kako su takve grafičke kartice nerijetko veće težine, kako ne bi došlo do njihovog savijanja, a time i oštećenja Sharkoon Rebel C50 dolazi s držačem grafičke kartice i gumiranom kontaktnom površinom. Kao opcija postoji i Rebel C50 VGCK 4.0 set koji omogućava vertikalnu ugradnju grafičke kartice. Uz set Sharkoon isporučuje i neophodni PCIe 4.0 riser kabel.

Kućište prima matične ploče Mini-ITX, Micro-ATX i ATX formata, do tri 3,5“ i tri 2,5“ uređaja te do sedam PCI uređaja. Što se ostalih komponenti tiče, Rebel C50 podržava ugradnju CPU hladnjaka visine do 16,5 centimetara, napajanja dužine do 27 centimetara te radijatore visine do 6 centimetara. Na gornjem, desnom, rubu kućišta nalaze se Power i Reset tipke, audio ulazi i USB portovi (2x USB 3.0 Type A, 1x USB 3.2 Type-C).

Rebel C50 Black i Rebel C50 White dolaze s dva PWM ventilatora (po jedan s prednje i stražnje strane), a njihove RGB inačice s četiri RGB PWM ventilatora (tri s prednje i jedan sa stražnje strane). Dimenzije kućišta su 460 x 230 x 495 milimetara, a masa 9,3 kilograma za RGB modele, odnosno 7,9 kilograma za klasične modele s metalnom stranicom umjesto od kaljenog stakla kakva se nalazi na RGB modelima.

Sharkoon će svoja nova računalna kućišta uz ostale proizvode prikazati na ovogodišnjem Computexu (Nangang Centar u hali 1, 4F, štand broj L1201a), koji se održava od 30. svibnja do 2. lipnja 2023. Kućišta iz Rebel C50 serije dostupna su već sada po preporučenim cijenama od 99 eura i 109 eura (RGB). Također je dostupan i set Rebel C50 VGCK 4.0 po preporučenoj cijeni od 39,90 eura.