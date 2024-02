Sharkoon Rebel C70 RGB - ATX kućište s dizajnom prednje ploče od pravog drva

Sharkoon je obnovio svoju ponudu unutar Rebel serije računalnih kućišta s novim modelom Rebel C70 RGB. Posebnost ovog modela u odnosu na ostatak serije je u dodatnom, prirodnom, materijalu koje je korišteno prilikom izrade – drvu. Drveni dizajn prednje ploče trebao bi se moći skladno uklopiti u okolinu kao što su dnevne i radne sobe, gdje su prirodni materijali prisutniji. Unaprijed instalirani RGB ventilatori također imaju poseban način toplo-bijelog osvjetljenja, koji dodaje ambijentalne efekte za igranje s daškom udobnosti za dom i ured.

U ponudi su dva modela ovog kućišta – Rebel C70M RGB i Rebel C70G RGB. Glavna razlika je u bočnim panelima, C70G model s bočne strane ima jednu staklenu stranicu od kaljenog stakla dok C70M s obje strane ima perforirane metalne stranice. Proizvođač naglašava kako je zadatak „G“ modela pružiti bolji uvid u unutrašnjost kućišta, na ugrađene komponente, a „M“ modela osigurati što bolji protok zraka. Ipak naglasimo kako oba modela omogućuju modularnu ugradnju većeg broja ventilatora za snažan protok zraka koji bi trebao zadovoljiti čak i zahtjevniji hardver.

Rebel C70 RGB kućište dolazi s četiri unaprijed instalirana 120-milimetarska ventilatora s adresabilnim osvjetljenjem. Postava je klasična, tri ventilatora s prednje, i jedan sa stražnje strane kućišta. Montažni okvir ispod gornje ploče omogućuje ugradnju do tri dodatna 120-milimetarska ventilatori ili jedan radijator do 360 milimetara. Za ukupno jedanaest ventilatora, dodatna tri ventilatora ili dodatni radijator mogu se postaviti pored ladice matične ploče tako da se prvo ukloni dio modularnog tunela za napajanje.

Što se samih komponenti tiče, u Rebel C70 RGB može s ugraditi do tri 3,5-inčna HDD ili do tri 2,5-inčna HDD/SSD. Kod odabira procesorskog hladnjaka, napajanja i grafičke kartice treba voditi računa da visina hladnjaka ne prelazi 16,5 centimetara, a dužina napajanja i grafičke kartice 27, odnosno 40 centimetara. Kako grafičke kartice postaju sve teže Sharkoon je kako bi spriječio oštećenje matične ploče, a i same grafičke kartice ugradio i držač s gumiranom potpornom površinom. Alternativno, grafička kartica može se montirati okomito u kućište pomoću dodatno dostupnog Rebel C Series Vertical Graphics Card Kit 4.0.

Na gornjem panelu nalazi se uobičajeni set tipki i konektora – 1x Power, 1x Reset, 1x USB-C, 2x USB 3.0 Type-A i 1x 3,5mm TRRS utičnica za audio izlaz i mikrofon. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena za oba modela iznosi 119,90 eura.