Sharkoon RGB Slider, Midi Tower kućište jednostavnog dizajna i umjerenog RGB-a

RGB Slider, novo je računalno kućište iz tvrtke Sharkoon. Namijenjeno je korisnicima koji bi u svoje računalne konfiguracije rado ugradili RGB osvjetljenje, ali da im pritom kućište ne izgleda poput preokićenog božićnog drvca.

Kućište je Midi Tower formata, ima jednu bočnu stranicu od temperiranog stakla koja pruža detaljan uvid u unutrašnje komponente. Maloprije spomenuti RGB dolazi u vidu ispresijecane RGB trake i smješten je na prednji panel, gdje su se nekad nalazili otvori za disketne i optičke pogone, te razne tipke i portovi. Proizvođač navodi kako RGB Slider podržava 14 različitih svjetlosnih modova (vlastiti RGB kontroler) te da je i kompatibilan s RGB rješenjima raznih proizvođača matičnih ploča - Aura Sync (Asus), Mystic Light Sync (MSI), Fusion (Gigabyte) i Polychrome SYNC (ASRock).

Portovi i tipke kod ovog modela su smještene na gornji panel – 1x Power i 1x Reset tipka, 2x 3,5-mm audio port (slušalice i mikrofon) te 3x USB Type-A port, od čega su dva USB 3.0 porta. Na gornjem panelu nalazi se i oveća mrežica za ventilaciju koja je pričvršćena pomoću magneta. Zahvaljujući tome lako ju je ukloniti za potrebe čišćenja.

Kućište dolazi s jednim tvornički ugrađenim 120-mm ventilatorom (zadnji panel). Opcionalno je moguće ugraditi i dodatne ventilatore kako bi se poboljšao protok zraka unutar kućište te odvođenje toplog zraka van kućišta. Iza prednjeg panela je tako moguće ugraditi do tri 120-mm ventilatora, s ispod gornjeg do dva 120-mm ili dva 140-mm ventilatora. Kako bi održao urednost unutar kućišta, proizvođač se pobrinuo za cable management, napajanje je zbog boljeg hlađenja smjestio unutar posebnog tunela na donjoj strani kućišta.

Što se komponenti tiče, RGB Slider prima matične ploče do ATX formata, do dva 3,5“ i do pet 2,5“ uređaja. Ima sedam otvora za dodatna proširenja putem PCI utora te mogućnost ugradnje procesorskih hladnjaka visine do 15,7 centimetara i grafičkih kartica dužine do 33,5 centimetara i napajanja do dužine 17,5 centimetara.

Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Kućište Sharkoon RGB Slider dostupno je na tržištu. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 39,90 eura.