Sharkoon VK serija proširena s dva nova ATX kućišta - VK4 ARGB i VK4 Rainbow

Prošle godine predstavljena je nova VK serija računalnih kućišta. Sharkoon je odmah predstavio četiri modela, zapravo dva VK2 i VK3, koji su uz standardnu dobili i RGB inačicu. Ove godine, stigli su samo svjetlosni modeli – VK4 ARGB i VK4 Rainbow, a koji su opremljeni s promjenjivim ili fiksnim osvjetljenjem. Koji je model dobio koju vrstu osvjetljenja jasno je naznačeni u samom nazivu kućišta – VK4 ARGB ima promjenjivo, a VK4 Rainbow fiksno osvjetljenje.

Ne računajući cijenu, tu prestaje svaka razlika između ova dva kućišta. I dok su prošlogodišnji modeli mogli biti i dio uredskog prostora, ovogodišnji su više namijenjeni gamerima. Naime, kod oba modela Sharkoon se odlučio za prednji panel od perforiranog materijala te za providnu bočnu stranicu čime svjetlosni efekti dolaze do punog izražaja.

Dimenzije kućišta su 40,4 x 20,6 x 48,7 centimetara, a masa 6,1 kg (Rainbow), odnosno 6,2 kg (ARGB). Podržane su matične ploče Mini-ITX, Micro-ATX i ATX formata. Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za ugradnju do dva 3,5“, četiri 2,5“ te do sedam PCI uređaja.

Unutar kućišta moguće je ugraditi do ukupno osam 120-mm ventilatora. Četiri dolaze po defaultu – tri s prednje, te jedan sa stražnje strane kućišta. Ovisno o potrebama hlađenja, moguće je ugraditi i do četiri dodatna – po dva s gornje i dva s donje strane kućišta. Unutar kućišta moguće je koristiti i sustave za vodeno hlađenje komponenti, s tim da se radijator tada ugrađuje iza prednjeg (do 380 mm) ili ispod gornjeg panela (do 280 mm). Sva mjesta s kojih se zrak uvlači u unutrašnjost kućišta zaštićena su filterima protiv prašine.

Unutar VK4 ARGB i VK4 Rainbow kućišta mogu se ugraditi grafičke kartice duljine do 37,5 centimetara (ako nema prednjih ventilatora, inače do 35 centimetara), napajanja duljine do 21 centimetar te procesorski hladnjaci visine do 16 centimetara. Kod odabira sustava za vodeno hlađenje treba voditi računa da debljina, odnosno visina radijatora ne prelazi 5,7 centimetara. Gornji rub prednjeg panela i ovog puta je rezerviran za Power i Reset tipke te dva USB-A 3.0 porta i jedan 3,5-milimetarski audio port (TRRS). Unutar kućišta postoji i sustav upravljanja kabelima.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Sharkoon VK4 ARGB na europskom tržištu ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 59,90 €, a Sharkoon VK4 Rainbow od 49,90 €.