Acer Predator Helios 18 AI donio je blagi redizajn, Intel Ultra procesore i nove Nvidia RTX GPU-ove

SPECIFIKACIJE – Acer Predator Helios 18 AI Ekran 18” / 2560 x 1600 / Mini LED / 250 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P, 16E / 24T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI

3 x USB 3.2 Type A

2 × USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4)

3,5-mm audio

Ethernet

Čitač SD kartica Masa 3,49 kg Dimenzije 401 × 307,9 × 29,55 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 4 godine Cijena 4.599,99 eura

Poput konkurenata, Acer također ima u svojim serijama onu najjaču seriju gaming uređaja, a možete ju prepoznati po imenu Predator. Kada uz to ime vidite broj 18, to znači da se radi o velikim laptopima kojima ergonomija i prenosivost nisu na vrhu liste prioriteta, ali zato jesu sirove performanse koje omogućuju igranje najnovijih igara. Za to se ova serija laptopa oslanja na najnoviju generaciju Nvidia RTX grafičkih kartica, a kako to obično ide ruku pod ruku, zbog ovakvih komponenti i cijena snažnih gaming laptopa je visoka. Tako se ovaj Acer Predator Helios 18 AI na domaćem tržištu može naći za 4600 eura.

Acer Predator Helios 18 AI ima velike dimenzije i masu od 3,5 kilograma, napravljen je od crne plastike koja ima svjetleće elemente poput Predator loga na poklopcu ekrana

U odnosu na prošlogodišnji model promijenile su se dimenzije, dok je ukupni vizualni dojam sličan. Tako je sada laptop nešto uži, ali i neznatno deblji pa je na taj način Acer kompenzirao manju širinu. Cijeli Helios 18 AI stiže u crnoj plastici, s izduženim zadnjim krajem gdje se na prostoru za ventilaciju nalazi LED rasvjeta, a dodatne LED-ice je Acer dodao s lijeve strane i naprijed, pa se dodatno ističe gaming svrha ovog uređaja. Svjetleći elementi su i na Predator logu na poklopcu ekrana i crtama na odmorištu za dlanove. Oko ekana je Acer stavio relativno tanke okvire, a iznad se nalazi za 2025. godinu skromna Full HD web kamera.

Laptop stiže s 18'' IPS panelom s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i 250 Hz

Acer Predator Helios 18 AI ponovio je uspješnu formulu za monitor, pa ponovno imamo IPS model s mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje omogućuje dobar prikaz crne, visoki kontrast i vršnu svjetlinu koja ide preko 700 cd/m2. Osim toga 18'' IPS panel ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela te stopu osvježavanja ekrana od 250 Hz uz podržani G-Sync. Uz to, ovaj panel pokriva 100% sRGB i DCI-P3 spektra pa bi mogao biti zanimljiv i publici izvan gaming svijeta.

Da bi se na ovom velikanu vrtjele nove igre, Acer se okrenuo čestom gostu na novim gaming laptopima u vidu Intel Core Ultra 9 275HX procesora, modela koji stiže s 24 jezgre od čega ih je 8 jačih performance. Radi se o vrlo sposobnom procesoru koji će dostojno ispratiti nove Nvidia grafičke kartice. Ovaj laptop je dostupan i s 5090, no ovaj konkretni model stiže s Nvidia GeForce RTX 5080 koja će na ovoj rezoluciji bez problema vrtjeti sve igre. Tu su još 32 GB radne memorije te SSD od terabajta.

Dio konektora poput HDMI-a i Thunderbolt 4 Acer je smjestio straga

Od dostupnih konektora, oni najzanimljiviji kao što su HDMI i dva Thunderbolt 4 konektora nalaze se straga, a tu su još tri USB A, te 3,5 mm audio i Ethernet konektor. Laptop ima i čitač SD kartica, pa bi uz kvalitetni ekran i snažan hardver mogao biti i dobra opcija za kreatore sadržaja ili one kojima treba prijenosna radna stanica. Na tipkovnici koja ima i numerički dio moguće je za svaku tipku podešavati RGB pozadinsko osvjetljenje. Za zvuk se brine sustav od šest zvučnika.